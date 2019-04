Alejandro Sanz fue hospitalizado a causa de una neumonía [VIDEO]

El cantante español Alejandro Sanz preocupó a sus miles de fans al confirmar que suspendió sus actividades profesionales tras ser hospitalizado a causa de una neumonía.

El cantautor de 'amiga mía' y 'corazón partio' se encontraba en medio de la promoción de su nuevo álbum titulado '#Eldisco'. Sin embargo, se vio obligado a frenar cualquier compromiso para estabilizar su salud.

"Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #Eldisco. Los medios, mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para la gira y entendáis por qué este disco se llama #Eldisco. Os quiero", escribió el español en su cuenta oficial de Twitter.

Los seguidores de Alejandro Sanz no dudaron en enviarle mensajes de aliento, esperando su pronta recuperación.

El nuevo disco de Alejandro Sanz

Horas antes de confirmarme el preocupante estado de salud del músico, el español utilizó la misma red social para contar que su nuevo trabajo verá la luz en esta semana: "'El disco' es mucho más que música. Descubre qué hay detrás de cada canción utilizando los hashtags que iremos revelando junto a Spotify Spain. El 5 de abril tenéis una cita: #Eldisco", señaló.

Cabe mencionar que del nuevo material ya se han desvelado algunos temas como: 'No tengo nada', 'Back in the city (con Nicky Jam)' y 'Mi sonrisa favorita (con Camila Cabello)'.

Hasta donde se sabe, el madrileño ya se fue dado de alta, pero su estado aún es delicado.