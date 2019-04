‘El Wasap de JB’ realiza divertido sketch de Sheyla Rojas y Pedro Moral

En medio de la entrevista a Daniela Darcourt este miércoles en Latina, las conductoras de ‘Mujeres al mando’ presentaron un avance de ‘El Wasap de JB’, programa que dirige el actor cómico Jorge Benavides.

En el video promocional del programa sabatino, la voz en off invita al público a disfrutar del primer capítulo de la telenovela ‘Rubí SorpreSheyla’, en referencia al idilio amoroso que vivieron Pedro Moral y Sheyla Rojas.

Como fondo de música se escucha “La descarada”, canción de Reyli Barba que fue utilizada en la telenovela “Rubí” (2004), que fue protagonizada por la actriz uruguaya Bárbara Mori y el actor mexicano Eduardo Santamarina.

“Amor… hablando de la camioneta, tú sabes que me tienes que dar 40 mil dólares para pagar mi auto nuevo”, se le escucha decir a Dayanita (Max Orlando, de Pucallpa). En el nuevo sketch de Latina, la primera cómico transexual del Perú parodia a Sheyla Rojas.

“Pero mi amor, 40 mil dólares no puede ser, tú sabes que no tengo efectivo. He tenido que pedir un préstamo al banco y con los intereses se eleva hasta 70 mil dólares, por favor”, reclama Enrique Espejo 'Yuca', quien da vida a Pedro Moral.

“Tú sabes que me tienes que dar todo lo que yo quiera”, responde la actriz transexual.

En otra escena aparece ‘Daniménica’, personaje interpretado por el actor Danny Rosales y que hace referencia a Doménica Delgado, la joven con quien Pedro Moral fue ampayado besándose días después de terminar su romance con Sheyla Rojas.

“No puede ser, no le voy a perdonar a este desgraciado que se case con esta”, dice por su parte ‘Daniménica’. “Yo tengo que impedir esa boda porque yo lo tengo comiendo de mi mano”, agrega.

En el nuevo sketch participan Danny Rosales, Walter Ramirez ‘El Chorri’, Enrique Espejo ‘Yuca’, Carlos Vílchez, Dayanita y Jorge Benavides, cerebro de ‘El wasap de JB’.

Dayanita, la primera cómico trans de la televisión peruana