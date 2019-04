Angie Jibaja acusa a famoso conductor de hacerle probar drogas por primera vez [VIDEO]

Tras haber intentado suicidarse, Angie Jibaja reapareció en televisión nacional e hizo un anunció que dejó sin palabras a más de uno. La popular 'Chica de los tatuajes' se presentó en el programa '¡Válgame Dios!' de Latina, para dar su descargo, luego que hace unos días un famoso conductor de televisión la tildara de "enferma mental".

Como se recuerda, el presentador en cuestión tuvo duras palabras contra la modelo, luego que ella publicara imágenes explícitas donde se veía que se había cortado las venas del brazo para intentar acabar con su vida, tras haber perdido la custodia temporal de sus hijos.

"Creo que fue demasiado fuerte que me dijera enferma mental", aseveró en un principio Angie Jibaja.

Sin embargo, las posteriores declaraciones de la modelo dejaron perplejos a todos los presentes en el set del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. La modelo reveló que Carlos Cacho fue la primera persona que le dio a consumir drogas cuando ella era una adolescente de tan solo 16 años y le envió un contundente mensaje.

"Tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me dijiste. Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez", afirmó. "Él me dio la primera vez que yo probé esa maldita basura", agregó Angie, quien aseguró además que el maquillador no tuvo ni lástima ni compasión por ella en aquel momento.

Angie Jibaja precisó que no tiene cómo comprobar semejante acusación, pero dijo estar segura de sus palabras, por lo que no teme a una posible demanda por parte de Cacho. "Lo estoy diciendo porque es una verdad que es mía. Denúnciame, haz lo que quieras, no me interesa", manifestó enfáticamente.

Finalmente, la 'Chica de los tatuajes' anunció que irá de viaje a España y contó que se ha convertido en imagen de una nueva línea de labiales para toda Latinoamérica.

