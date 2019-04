Ariana Grande responde sobre rumores de bisexualidad [VIDEO]

Ariana Grande lanzó hace poco su nuevo tema titulado 'Monopoly' a dúo con Victoria Monét, el cual ha sido todo un éxito, pues ya cuenta más de 7 millones de reproducciones en Youtube.

El éxito del nuevo material también llegó con polémica, ya que en una parte de la canción dice lo siguiente: "Me gustan las mujeres y los hombres". Esto despertó la curiosidad de los usuarios en redes, quienes empezaron a especular sobre la orientación sexual de la joven artista.

"¿Ariana literalmente acaba de salir del clóset? Por favor digan que sí, necesito otro icono gay en mi vida", escribió en Twitter un seguidor de Grande. "¿Podrías confirmar si eres bi? Porque estamos confundidos si es real o no", preguntó otro usuario. "Ariana no se va a etiquetar, pero dijo lo que dijo", fue otro de los comentarios que hicieron que Ariana Grande responda: "Nunca lo he hecho y no siento la necesidad de hacerlo, lo que está bien".

Además, la intérprete 'thank u next' volvió a recurrir a la misma red social para pronunciarse sobre el tema, pero dejó muchas dudas.

“A la amistad, a la libertad, a la protección de nuestra energía y a estar bien en tu sitio. Os queremos”, escribió la estrella de pop, acompañado de un corto fragmento del videoclip.

Por su parte, Victoria Monét, la compositora del tema 'Monopoly' aclaró en su cuenta de Twitter que había salido del clóset antes del Día de Acción de Gracias.

La polémica canción de Ariana Grande y Victoria Monét