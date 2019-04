Series: Thriller 'The Passage', ya está en la pantalla chica | VIDEO

Basada en la trilogía homónima best-seller del autor Justin Cronin, que plantea profundos dilemas morales en pos de la supervivencia, FOX Premiun, presentó en América Latina, el thriller 'The Passage'. Se trata de la primera temporada de la serie producida productores por Ridley Scott y Matt Reeves y basada en la exitosa trilogía del autor Justin Cronin.

Cuando una inminente pandemia amenaza al mundo, en el Proyecto NOAH una instalación médica secreta, científicos del gobierno experimentan con un virus peligroso que podría conducir a la cura de todas las enfermedades, pero que también tiene el potencial de eliminar a la raza humana.Luego de varios intentos fallidos con criminales condenados, el agente federal Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar, Pitch) es el encargado de recoger al último sujeto de prueba elegido para el experimento: una niña huérfana de diez años, Amy Bellafonte (Saniyya Sidney). Pero, después de conocer a Amy, las lealtades de Brad al Proyecto se ponen a prueba y decide protegerla a toda costa, convirtiéndose en su padre sustituto y guardián.

El viaje de Brad y Amy los obligará a enfrentarse a los principales científicos del Proyecto NOAH: el comandante Nichole Sykes (Caroline Chikezie, The Shannara Chronicles) y al Dr. Jonas Lear (Henry Ian Cusick, Lost), así como al ex agente de la Marina Clark Richards (Vincent Piazza, Rescue Me), a quien Brad entrenó. De la misma forma, los enfrentará cara a cara con una nueva y peligrosa raza de seres confinados dentro de los muros del Proyecto NOAH, incluido el ex científico Tim Fanning (Jamie McShane, Bloodline) y los reclusos del corredor de la muerte Shauna Babcock (Brianne Howey, The Exorcist) y Anthony Carter (McKinley Belcher III, Ozark). En la búsqueda de aliados, Brad también deberá acudir a su ex esposa, la Dra. Lila Kyle (Emmanuelle Chriqui, Entourage). 'The Passage', va los viernes, a las 9.55 pm.