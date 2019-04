Sophie Turner no se casará con Joe Jonas si él revela final de 'Game of thrones'

La actriz Sophie Turner es una de las actrices más famosas de los últimos años tras ganar popularidad por su participación en la serie "Game of thrones", que se emite por HBO, y ser una de las estrellas de la saga de películas "X-Men".

Actualmente, Sophie Turner se encuentra alejada de su pareja, el cantante Joe Jonas, para poder sumarse a la gira promocional por el estreno de la última temporada de "Game of thrones". La actriz y el intérprete están comprometidos. Ellos hicieron el anuncio en sus cuentas personales de Instagram.

En una entrevista para el programa "Good Morning America", la figura de HBO comentó que hizo algo que podría perjudicar el estreno de 'GOT'. Sansa Stark en la ficción expresó que tuvo que contarle el final de la temporada a su prometido Joe Jonas. Añadió que su pareja tenía idea de lo que iba a pasar porque la acompañó en los días de rodaje.

Ella comentó en el programa de televisión que no confía en el silencio del cantante, por lo que tomó una radical medida. Sophie Turner llamó a un abogado para armar un pacto de confidencialidad que Joe Jonas firmó para que no haga spoiler de 'Game of thrones'. En una de las cláusulas del documento habla sobre la separación y cancelación del matrimonio.

Para no generar confusiones, Sophie Turner afirmó que se trató de una broma. El estreno de la serie más famosa de HBO se dará el día 17 de abril.

Sophie y Joe

Tráiler oficial de 'Game of thrones' temporada 8