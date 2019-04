Sheyla Rojas ataca a Antonio Pavón: “Él no me apoya en nada” [VIDEO]

Tras llegar a un acuerdo con Pedro Moral tras sus escandalosas declaraciones en ‘El valor de la verdad’ que la dejaron mal parada, ahora Sheyla Rojas tiene que lidiar con Antonio Pavón, el padre de su hijo Antoñito.

En una sorpresiva entrevista con Magaly Medina, la conductora de ‘Estás en todas’ aseguró que tanto Antonio Pavón como la hermana del torero español se han aprovechado de la situación. Además reveló que el padre de su primogénito no la apoya en nada.

“Yo trato de no tocar ese tema porque es un tema de mi hijo y yo no entiendo la necesidad de la hermana, de él de aprovecharse. Yo vengo de trabajar porque yo le pago las cosas a mi hijo, porque a mí él (Pavón) no me apoya en nada”, manifestó Sheyla Rojas para el programa ‘Magaly Tv, la firme’.

“¿Puros aprovechados has tenido en tu vida, tú no?”, preguntó Magaly Medina, a lo que la ex chica reality aseguró que la gente se dará cuenta quién es realmente Antonio Pavón.

“Por el momento obviamente, yo creo que esto es un tema pasado, ya lo aclaré, ya se dijo las 2 versiones, yo creo que la gente también se va a dar cuenta y se va a dar cuenta también de lo que es realmente, ¿no?”, recalcó en ATV.

“Entonces, para mí es un tema pasado, es un tema que no es importante y yo prefiero ocupar mi tiempo en cosas realmente más importantes. Yo ahorita… imagínate cómo yo me puedo sentir, estoy definitivamente también mal, o sea, yo tengo que seguir trabajando, a mí nadie me regala la plata”, añadió la expareja de Pedro Moral.

Antonio Pavón arremete contra Sheyla Rojas y la tilda de 'mala persona'

Debido a las burlas de las que viene siendo víctima Sheyla Rojas a raíz de las declaraciones de Pedro Moral en el programa de Beto Ortiz, un usuario de Instagram le pidió a Antonio Pavón que salga en defensa de la madre de su hijo. Lejos de hacerle caso, el español habló mal de su exnovia.

"Te pido de corazón la apoyes, es la madre de tu hijo y siempre van a estar unidos, olvida todo lo malo y defiéndela que ella si está triste, si llora, lo ve Antoñito y él va a estar triste porque es su mamá, ojalá que no dejes que la ataquen, eso diría mucho de ti, y cuadres a Pedro", dijo el cibernauta.

El exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ aseguró que no tenía por qué apoyar a alguien que no lo hizo con él. "¡Yo no tengo que defender a nadie! Y mucho menos a una persona que cuando necesité su defensa no lo hizo", expresó Antonio Pavón.

"Una mala persona me quería destruir a nivel nacional diciendo que soy racista (y bien sabe Dios que no lo soy y mis mejores amigos los tengo en Perú sin diferenciar razas ni colores). ¡Cada persona afronta sus realidades y sus verdades! ¡Las mentiras tienen las patas cortas! La verdad siempre sale a la luz", agregó el español.

Antonio Pavón se enfrenta a usuarios de Twitter

A través de su cuenta de Twitter, el torero utilizó duros adjetivos e insultos para responder a sus detractores que lo tildaron de 'misio' y 'mantenido'.

Sheyla Rojas habla de su frustrada boda con Pedro Moral