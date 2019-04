Justin Bieber muestra su amor por Selena Gomez con reveladora reacción en Instagram

Justin Bieber volvió a generar polémica en redes sociales tras su confesión de amor a Selena Gomez. Esta vez, el joven intérprete volvió a demostrar que aún no olvida a la cantante y fue descubierto por sus fanáticos cuando reaccionó al ver una foto del recuerdo, donde ambos aparecen juntos.

Como se recuerda, en los últimos días, la expareja se convirtió en blanco de todos los medios internacionales tras las palabras que Justin le dedicó a un hater, donde reconocía que aún amaba a Selena, pero actualmente está felizmente casado con la modelo estadounidense Hailey Baldwin, por lo que exigió más respeto.

Recientemente el cantante causó más polémica al dar un like en la cuenta de 'Justin Outfits' donde aparece una fotografía en la que se luce muy cariñoso con Selena Gomez, antes del fin de su relación.

Algunos de sus seguidores consideran que el artista canadiense no se dio cuenta de la fotografía, ya que está en un conjunto de imágenes del pasado, por lo que habría dado 'me encanta' sin analizar bien la publicación; sin embargo, otros consideran que no lograría ocultar sus sentimientos, ya que él aún la ama, según indican.

La respuesta de Justin a los Hater

"Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y a mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo", expresó el intérprete de "Baby" ante el comentario de un detractor.

“Amo y amé a Selena Gomez, pero Hailey Baldwin es lo mejor que me ha pasado”, fue parte de la respuesta que llamó la atención y despertó más rumores entre los medios internacionales.