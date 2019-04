Pedro Moral escribe conmovedor mensaje y recibe el apoyo de su papá

Pedro Moral volvió a pronunciarse a través de su cuenta de Instagram con un mensaje reflexivo para sus seguidores, quienes lo recibieron con afectuosos saludos.

La expareja de Sheyla Rojas actualizó su red social con una nueva foto donde se muestra tomando aire fresco frente al mar y con ropa deportiva, según la localidad, estaría en el Malecón de Miraflores.

Junto a la imagen, el empresario escribió: "Tener problemas en la vida es normal, nos sucede a todos. Lo importante es pasar la página y seguir adelante. Los ejercicios no solo sirven en lo físico, también en lo emocional."

Entre las respuestas, el papá de Pedro Moral también se hizo presente y escribió: "Así es hijo,debes afrontar tus temas como siempre lo has hecho. mientras actúes bien", luego continuó, "sé que no eres un hijito de papá ni nunca lo has sido".

Los demás usuarios y familiares mostraron su apoyo al empresario con mensajes como: "Ánimo Pedro, si se puede!"; "Pasa la página. Lo mejor esta a punto de llegar"; "Todo el Perú esta contigo".

Además, Pedro Moral declaró hoy para el programa "Mujeres al mando" y habló sobre la denuncia que le impuso Sheyla Rojas, el empresario afirmó que seguirá su proceso con la defensa de su abogado.

Se recuerda que Sheyla Rojas y Pedro Moral anunciaron su separación hace tres semanas, sin embargo, el empresario se presentó en 'El valor de la verdad' y reveló detalles de la relación amorosa que tuvo con la ex chica 'reality'.

