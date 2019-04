Sheyla Rojas revela si envió sensuales fotos a Patricio Parodi [VIDEO]

Sheyla Rojas no solo ha sido cuestionada en las redes sociales por las declaraciones de Pedro Moral en ‘El valor de la verdad’, sino también por intentar generar problemas en la relación de su exnovio Patricio Parodi con Flavia Laos.

En el programa de Rodrigo González, el popular ‘Zorro Zupe’ dejó entrever que Sheyla Rojas le envió a Patricio Parodi fotos en bikini, captadas durante un paseo con Angie Arizaga y otras amigas en un yate, a los pocos días de terminar su romance con Pedro Moral.

Según el personaje de Chollywood, la conductora de ‘Estás en todas’ envió candentes imágenes al participante de ‘Esto es Guerra’ cuando este se encontraba con Flavia Laos, su actual enamorada.

Horas después, Sheyla Rojas declaró para el programa de Magaly Medina y aseguró que quedó sorprendida cuando escuchó tales acusaciones.

"Ya felizmente ya lo aclaró, Flavia (Laos) y Patricio ya lo aclararon ellos, te lo juro que me agarraron como fría de lo que estaban hablando y bueno ya está aclarado, creo que ya lo dijeron como Patricio en sus redes sociales y Flavia también en el programa", expresó la rubia en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Según la exnovia de Pedro Moral, lo que quieren hacer en otros programas (en alusión a ‘Válgame Dios’) es generar rating. "Creo que lo que quieren hacer es decir que Sheyla está saliendo con alguien, y como no, entonces le envió fotos a su ex (...) Lo que quieren generar es polémica, más rating", acotó.

Flavia Laos se pronuncia sobre supuestas fotos de Sheyla a Patricio

En la última edición de 'En Boca de Todos', la joven actriz aseguró que ella nunca afirmó ni negó que Sheyla Rojas le haya enviado fotos al ‘guerrero’, tal y como lo aseguraron en el programa de ‘Peluchín’.

Además, la novia de Patricio Parodi aseguró que prefiere no referirse a Sheyla Rojas para evitar verse envuelta en dimes y diretes, especialmente ahora que 'Shey Shey' se encuentra inmersa en la polémica por las declaraciones de su exprometido Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad'.

"Le contesté y me contestó Rodrigo y obviamente lo que yo le dije que yo no podía declarar porque en verdad no voy a opinar de nada ni de nadie ni de cosas que no me suman", señaló Laos. Sin embargo, luego, envió un contundente mensaje que sorprendió a más de uno. "Yo creo que cada uno ya sabe lo que hace", dijo.