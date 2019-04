Sheyla Rojas: “No soy una mujer interesada”

Tras las declaraciones de su ex novio Pedro Moral en El valor de la verdad, donde la pintó como una mujer interesada en el dinero, Sheyla Rojas salió a defenderse y explicar los reales motivos por los que decidió cancelar la boda. “Mi relación con Pedro no terminó porque él no tuviera dinero. Eso es absurdo. No soy una persona frívola e interesada. Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida”, refirió en elmagazine En boca de todos.

Tras descartar que exigía una boda de 170 mil dólares y detallar que Pedro le pidió un préstamo que aún le debe, Sheyla se refirió a las denuncias que le interpuso por acoso, chantaje, extorsión y violencia psicológica. La conductora aseguró que no quiere tener problemas con su ex pareja. “Hemos conversado, no me gusta verme envuelta en estas cosas, mi imagen está dañada, pero llegamos a un acuerdo legal para que ni él hable de mí ni yo de él”, anotó. ❖