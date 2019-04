‘La casa de papel 3’: el amor después del asalto

Netflix puso fin a las ostentosas vacaciones de Tokio, Río, Nairobi, Denver, Mónica, Helsinki, y El Profesor, y anunció el estreno de la tercera temporada de la serie ‘La casa de papel’ para el próximo 19 de julio, acompañando la novedad con el lanzamiento de su primer y revelador teaser.

Tal y como vimos al final de la segunda temporada, tras dar el golpe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, la banda liderada por El Profesor (Álvaro Morte) encontró la paz disfrutando de la fortuna que consiguieron luego del millonario robo.

A todos ellos los vimos escapar camuflados, y a Raquel, la policía a cargo de la investigación del robo, renunciar a su carrera para partir tras los pasos de El Profesor, de quien terminó perdidamente enamorada.

En la última escena, Raquel sigue las pistas dejadas en el reverso de unas fotografías y se reúne con El Profesor en algún lugar exótico del mundo. Los demás integrantes de la banda están cerca.

Revelaciones

Ahora, en las imágenes del teaser que presentó Netflix, se confirma que el amor ha perdurado después del asalto. Por ejemplo, se aprecia que Tokio y Río siguen juntos, que Denver y Mónica viven felices como padres de un niño, que Nairobi y Helsinki la pasan muy bien y que El Profesor y Raquel disfrutan de una eterna luna de miel.

Sin embargo, las cosas no tardarán en cambiar cuando las autoridades españolas lleguen a su pequeño oasis. En cuanto a Berlín (personaje que interpreta Pedro Alonso, y que muere al final de la segunda temporada), no aparece en el teaser, pero su presencia fue confirmada en esta entrega. En abril del 2018, la cadena SER informó que tanto él como Esther Acebo (Mónica Gaztambide) estarían de regreso. Lo que no sabemos es si Berlín volverá a través de ‘flashbacks’ o si logró sobrevivir.

Los que sí están confirmados en esta tercera temporada son Úrsula Corberó (Tokio), Miguel Herrán (Río), Itziar Ituño (Raquel), Álvaro Morte (El Profesor), Alba Flores (Nairobi), Jaime Lorente (Denver) y Darko Peric (Helsinki).

Creada por Alex Pina e inspirada en la ópera prima de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, la trama cuenta la historia de un grupo de ladrones que no se conocen entre ellos y que, por medio de El Profesor (Álvaro Morte), se ponen de acuerdo para llevar a cabo “el mayor atraco” de la historia de España: el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con el que logran hacerse de 984 millones de euros. ❖

