Lenny Kravitz evocó a Michael Jackson en el Lollapalooza y provocó insólita reacción

El cantante Lenny Kravitz fue uno de los artistas más esperados en la sexta edición del Lollapalooza de Argentina, uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial.

Al tercer día del evento, el intérprete se hizo presente, para deleitar al público con sus grandes éxitos. Pero lo que nadie espero, fue que en medio de su show, evocara el nombre del fallecido cantante Michael Jackson.

Cuando se encontraba entonando las canciones 'Low' y 'It Ain't Over Till It's Over', Lenny gritó "Michael Jackson". Este hecho generó total confusión y los asistentes solo atinaron a callar, dejando casi en silencio total el recinto. A pesar de este incidente, el cantante pudo continuar su presentación con normalidad.

El insólito momento en el concierto de Lenny Kravitz fue grabado por algunos de los presentes, quienes compartieron el video en redes sociales. El clip ya se encuentra circulando en Youtube. Además, muchos cibernautas repudiaron el accionar del artista y empezaron a escribir comentarios de indignación por lo ocurrido.

Recordemos que en los últimos días se ha encendido la polémica, luego que se estrenara el documental 'Leaving Neverland', en el cual se presentan presuntos casos de abuso sexual y corrupción cometidos por parte de Michael Jackson. Wade Robson y James Safechuck, fueron quienes narraron estas situaciones, que causaron controversia a nivel mundial.

A pesar de que desde hace décadas se tenía conocimiento de estas denuncias, las mismas eran desacreditadas por la mayoría; sin embargo, con la llegada de 'Leaving Neverland', muchos han empezado a dudar de la inocencia del 'Rey del Pop'.

