¿Natti Natasha confiesa embarazo? Publicación de Instagram impactó a fans

Sorprendió a más de uno. Natti Natasha estaría embarazada y la sorprendente noticia la dio a conocer en sus publicaciones de Instagram, donde diversos usuarios han quedado atónitos con la imagen que compartió la intérprete de 'Sin pijama'.

"¿Se nota?", escribió la artista de la música urbana en su reciente emisión de la red social antes citada, donde además acompañó con un emoticón de bebé.

En la instantánea se puede apreciar a Natti Natasha sonriente y sujetándose el abultado abdomen. ¿Realmente está embarazada o esparte de alguna broma? De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, la dominicana estaría jugándoles una broma, otros la felicitaron tras la publicación de Instagram.

"¿Y no te tomaste la pastilla? Por eso no confío en las mujeres", "Y los tontos pensando que estás embarazada", "Eso es mentira, no creo que ella esté embarazada", "Si es el caso, toda la felicidad del mundo para ti, mi reina", "Felicidades, cariño, te mereces toda la dicha del mundo", se lee en los comentarios de la red social.

Tras la noticia, las redes sociales han 'colapsado' debido a la ambigua imagen que difundió la intérprete de 'Sin pijama', quien solo dejó una descripción y la imagen que está dando de que hablar entre sus millones de seguidores.

Hasta el cierre de esta nota, la cantante de género urbano no se ha pronunciado de forma oficial para confirmar o indicar que solo se trata de alguna broma que les jugó a sus millones de admiradores en redes sociales.

Como se recuerda, Natti Natasha, hace una semana, lanzó su nuevo videoclip del tema 'Obsesión' en su perfil de YouTube. Dicho tema tiene más de 4 millones de visualizaciones hasta la fecha.

April Fools (Día de los inocentes) en Estados Unidos

Al parecer, Natti Natasha no estaría en la dulce espera porque todo se trataría de una simple broma, ya que todo los 01 de abril se desarrolla el 'Día de los inocentes' en Estados Unidos, a diferencia de varios países que festejan el 28 de diciembre de cada año.

'Obsesión'- Natti Natasha

A inicios del año 2019, la cantante Natti Natasha comentó con mucho entusiasmo lo que será su producción más ambiciosa, la cual lleva como nombre 'Illuminatti'. Una de las canciones se ha convertido en tendencia en la red social YouTube, sumando millones de reproducciones.

