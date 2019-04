Sheyla Rojas a Pedro Moral: "Yo le presté plata y confié en él" [VIDEO]

Sheyla Rojas estuvo en 'En Boca de Todos' para contar su verdad, luego que su ex Pedro Moral diera contundentes respuestas en el polémico programa del sillón rojo que conduce Beto Ortiz.

La conductora de 'Estás en todas' indicó que las cosas que contó su expareja no son del todo ciertas e indicó que le apena hablar en TV nacional sobre su vida privada, pero se siente en la obligación de aclarar ciertos puntos que han quedado entre dichos.

"¿Por qué pedro tendría que seguir pagando tu camioneta, acaso tiene una deuda superior contigo?", preguntó Maju Mantilla luego de leer una de las portada de un diario local, donde se leía que Pedro Moral seguía pagando el auto de su ex porque él le prometió.

"Ese también es un tema que definitivamente (...) qué feo y que vergonzoso tener que tocarlo en televisión. ¡Me da vergüenza, sinceramente! Él los ha expuesto y definitivamente yo tengo que aclararlo", respondió Sheyla Rojas.

"Yo a él le presté plata, le presté un monto, le presté dinero para una inversión que él quería hacer. Confié en él como te dije no una, sino varias veces. Confié en él, aposté en él y cuando nosotros decidimos terminar la relación, él todavía me debía plata", reveló la también empresaria.

En ese contexto, la conductora de 'Estás en todas' aseguró que él no le regaló la camioneta.

"La única solución que vimos en ese momento, para el bienestar de ambos, fue fraccionarlo y que me lo pague con los montos de la camioneta. Él no me paga, él no me regala la camioneta", aseveró Sheyla Rojas.

