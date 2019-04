Ciclo de microteatro:‘Por ellas’

El ciclo ‘Por ellas’ trae obras dedicadas a la igualdad. En She Decides tocan un tema de debate y lo hacen transportando al público al set de un sintonizado reality show donde se juzga a una víctima de violación que quedó embarazada. ¿De qué la culpan? De intentar abortar. “Mostramos lo que podría ser el mundo si seguimos pensando de manera tan agresiva sobre la mujer. Es un mundo distópico, como Juegos del hambre, no es que vaya a terminar así, pero no es una idea tan loca si seguimos creyendo que podemos tomar decisiones sobre la vida de la mujer”, comenta la directora Ale Reyes. El guion fue escrito por Marcos García-Tizón, quien protagoniza la obra. “Hacemos esto para que no haya más hombres como el que acabo de interpretar”, dice al terminar una función.

Algunas frases usadas como argumentos para castigar a la protagonista han sido sacadas de las marchas, comenta Reyes. “No estamos en contra de las creencias, pero hablamos de ello como un poder”.

El ciclo de obras de 15 minutos partió de un concurso de cómics que impulsó la Embajada de Bélgica. “Creo que a partir de los jóvenes se pueden hacer cambios culturales importantes”, sostiene Stephanie Dumas, oficial de programas de la embajada. Haciendo teatro intentan que el espectador “pueda sentir en vivo las diferentes dimensiones de la igualdad de género”. ‘Por ellas’ va los miércoles en el Microteatro de Barranco (E.B.).❖