Leslie Stewart debuta con su taller de teatro

Tras varios años de experiencia en el medio artístico y de adquirir experiencia en producciones de Estados Unidos, Leslie Stewart está decidida a incursionar como couch frente a la nueva generación de actores que actualmente irrumpen en la pantalla.

Es así que la actriz que ha caracterizado su carrera por encarnar en su mayoría papeles de villana volcará toda su experiencia en el teatro, televisión y cine en el Taller multifuncional para jóvenes y adultos que la Productora Sinargollas iniciará esta semana. A ella se suma la destacada figura Fiorella Flores.

“Estoy feliz de compartir este taller con personas que tengan ganas de aprender no solo actuación sino también a perder la timidez, a enfrentarse a la gente en público ya que esto no es solo para los que quieren actuar sino para todos los que quieren desenvolverse”, dijo Leslie Stewart, quien hace poco derrochó todo su talento en la película Utopía y ya baraja nuestras propuestas para el cine.

Por su parte, Fiorella Flores expresó su emoción por el inicio de este taller. “Me alegra saber que cada vez hay más personas interesadas en el mundo de la actuación y me encanta trasladar todo lo que he aprendido en mi carrera”, mencionó. Cabe precisar que el taller se realizará en Miraflores todos los sábados hasta el 6 de julio de 9 a.m. a 11 a.m.