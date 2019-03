La Nueva Invasión retira de la banda a vocalista acusado de agresión

El cantante peruano Luis Antonio Farromeque está en el ojo de la tormenta por una denuncia que pesa en su contra de parte de Paloma Duarte Soldevilla, quien habría sido víctima de violencia física y psicológica.

Las duras acusaciones han perjudicado a la agrupación peruana a tal punto que en un reciente show, un grupo de mujeres protestó en contra de Luis Antonio Farromeque en pleno concierto.

No todo quedó allí. Ante esta denuncia pública en Facebook, la presentación de La Nueva Invasión en el festival 'Parada Lima', organizado por 'Selvámonos', fue cancelada de forma definitiva. Además la cantante La Lá canceló su presentación en el Festival Perú Independiente (programado para este domingo 31 de marzo) debido a que dicha banda peruana estará en el evento.

Debido a la situación, la banda peruana tomó cartas en el asunto y decidió junto al vocalista separarlo de La Nueva Invasión hasta que se esclarezca la denuncia que interpuso en su contra Paloma Duarte.

"Hoy en reunión con todo el equipo de trabajo, Luis Antonio en mutuo acuerdo con la banda ha decidido dar un paso al costado hasta que resuelva sus problemas personales. En solidaridad con las mujeres involucradas haremos una para en nuestras presentaciones", es parte del comunicado que la agrupación compartió en Facebook.

“La banda solo cumplirá con sus compromisos ya pactados sin Luis Antonio. El tono invasor queda suspendido. Esperamos de corazón que esta situación sirva para construir un horizonte mejor para todos”, añaden en la nota de prensa.

Luis Antonio Farromeque fue acusado por su expareja sentimental de agresión física y psicológica durante los cuatro años de romance. "Luis Antonio fue mi enamorado el tiempo suficiente (4 años) como para que esta historia tenga demasiados detalles horribles que espero no tenga que afinar antes dudas y cuestionamientos luego de contarla. Me ha costado mucho arriesgarme a dedicarle tiempo a escribir sobre sus abusos y maltratos, el dolor, el miedo, el no querer recordar, me han hecho protegerme de exponer cosas que en algún momento consideré normales y hasta parte regulares de una relación", escribió la denunciante desde su cuenta de Facebook.

Paloma Duarte calificó al vocalista de La Nueva Invasión como una “persona violenta, manipuladora, desleal y profundamente egocéntrica”. Según la joven, Luis Antonio Vicente la “golpeó, manipuló, maltrató y me hizo sentir que era culpable absolutamente de todo que le sucedía a él y a la banda".

“El maltrato físico fue siempre perdonado por mí, totalmente cegada por el amor romántico. Sus ataques de ira apañados por todos a su alrededor eran siempre resumidos y enfriados’ porque ‘había tomado’, ‘le cayó mal el trago’ y otras clásica (...) más de una vez me denigró en público por reprocharle que deje de tomar ante las consecuencias que ya conocíamos de sus noches de excesos”, agregó Duarte en Facebook.