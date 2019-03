Milagros Leiva a sus detractores: "Lapídenme por llorona, no por corrupta"

La periodista Milagros Leiva ha sido foco de críticas luego de entablar una discusión con Magaly Medina que le costó la suspensión en su programa matutino.

Tras otros errores entorno al periodismo político, Milagros Leiva se mantiene en la televisión peruana con ATV Noticias, que sirve como espacio para las denuncias de toda índole, desde denuncias en el espectáculo como en política.

Así, Milagros Leiva brindó una entrevista para un diario local, donde reveló detalles sobre su vida personal y trayectoria en la televisión.

"Me sorprende que me troleen por llorar. Eso deben hacerlo a quien roba o es corrupta" dijo la periodista.

Durante la discusión con Magaly Medina que se originó por el caso de la modelo Melissa Loza y su pareja, la 'pelirroja' recordó que tras mantenerse como conductora en el noticiero '90 Matinal', Leiva no pudo ganarle en el rating.

"Esa vez tú te arañaste y te fuiste a llorar por todos los rincones del canal. Yo no lloro, yo no lloriqueo o me voy a quejar con fulano o mengano", dijo Medina.

Sin duda, sus detractores también la molestan con cómo presenta la noticia pues en varios casos, los temas con sentido humano sensibilizan a la periodista hasta las lágrimas en plena transmisión de su programa.

Por ello, la periodista mandó un mensaje rotundo a quienes la tildan de ese calificativo: "Lapídenme por llorona, no por corrupta".

Además, sobre su presencia en la pantalla chica, la periodista reveló que no considera cambiar su aspecto físico para mantener su puesto." La televisión no va a hacer que me ponga bótox, agrandarme el trasero ni ponerme tetas", afirmó Milagros Leiva.