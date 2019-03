Hermana de Pedro Moral a Sheyla Rojas: "Págame los 20 mil soles que me debes"

Pedro Moral se confesó en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar distintos pasajes de su vida amorosa juntos a Sheyla Rojas, con quien tenía planes de matrimonio para el mes de mayo de este año. El empresario reveló frente a Beto Ortiz que uno de los factores que motivó a que su relación llegue a su fin fue por dinero, y uno de los más fuertes fue el negarse a realizar una boda de 70 mil dólares.

Las declaraciones dadas por la ex pareja de la conductora ha generado distintas reacciones y comentarios no solo de los usuarios de las de redes sociales, distintas figuras de la televisión. Así como el de Ximena Moral, hermana de Pedro Moral, quien no se limitó en revelar que la conductora de televisión le debe 20 mil soles por la empresa de zapatos que crearon juntas.

"Pedro invirtió extactamente eso! Invirtió y más...pagó cosas que no debía de pagar ni le correspondían, no sé qué cuento re diga ella pero mira EVDLV y de paso dile a Sheyla que en vez de decir que mi hermano le debe plata, me pague a mí los S/20,000 que me debe de sus zapatos Shey Shoes que me dejó colgada, gracias".

En otras líneas Ximena Moral no dudó en salir en defensa de su hermano e indicar que su hermano es un buen hombre.

"La vida no es mentir para las redes sociales y el qué dirán, ¡la vida más allá de eso! La realidad es otra y si te crees viva y eres una mala pues paga las consecuencias sobre todo con un buen hombre que no solo te dio todo lo económici, que es lo menos importante, sino te dio amor a ti y a tu hijo, que eso no tiene precio", añadió.

