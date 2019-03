Antonio Pavón se pronuncia sobre revelaciones de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad'

Luego que Pedro Moral, exprometido de Sheyla Rojas, se presentara en 'El Valor de la Verdad' para contar detalles desconocidos sobre el fin de su relación con la rubia, Antonio Pavón, expareja de la conductora de televisión, decidió pronunciarse.

El español, quien es padre de Antoñito, hijo de la presentadora de 'Estás en Todas', expresó lo que realmente piensa de que el empresario se haya sentado en el sillón rojo a hablar de su expareja frente a Beto Ortiz. "No quiero opinar, ni tocar mucho ese tema, creo que los que deben responder lo que está pasando son los protagonistas, o sea Sheyla y Pedro", manifestó al diario El Popular.

Según comentó, lo que le preocupa es el bienestar de su hijo, y por ello espera que a partir de ahora él y Sheyla trabajen juntos como padres. "Para mí lo más importante es Antoñito, y que su mamá que es Sheyla, esté bien y nada más", indicó. "La mamá tiene que ser consciente de la realidad en que lo ha colocado y priorizar a su hijo. Antes de mujer y hombre, debemos pensar en ser mejores padres", añadió.

Antonio Pavón se mostró sorprendido por la denuncia por maltrato familiar que hizo Sheyla Rojas en contra de Pedro Moral, ya que en las redes sociales la ex chica reality aparentaba que ella y Moral eran una pareja estable. "Todo se hizo público, no sé qué decir, solo sé que para todos, incluso para mí, Antonito vivía en una unión familiar, ahora sabemos que dentro de cuatro paredes pasaban otras cosas", expresó. "Sheyla misma nos vendió la idea de que era una familia consolidada a 20 días de su matrimonio y no me dejan mentir los hashtag que ella ponía en Instagram", agregó.

Finalmente, el torero habló sobre la demanda por chantaje sexual que hizo la rubia, donde aseguraba que el empresario se comunicó con su manager y amenazó con difundir videos íntimos si tomaba acciones legales en su contra. "No sé cómo ellos (Sheyla y Pedro) se han manejado como pareja, de lo que han hecho o de lo que no han hecho. Lo único que no quiero es que mi hijo salga afectado", comentó Pavón.

