'Shey Shoes' la marca de zapatos que Sheyla Rojas promocionó con Pedro Moral

Pedro Moral reveló en 'El valor de la verdad' que inició un negocio con Sheyla Rojas en la venta de zapatos en el que involucró también a su hermana, pero fracasó sin remedio.

El empresario contó que le advirtió a la ex chica 'reality' que las ganancias tardarían en llegar, pero ella de igual forma exigió que se le pagara por ser imagen de la marca.

"Me dijo, yo no voy hacer gratis nada, le dije cómo me vas a cobrar, tenemos que hacer crecer la empresa y crecemos juntos, es nuestra empresa" contó Pedro Moral.

'Shey Shoes' se lanzó en diciembre de 2018 en Plaza Lima Norte, pero como Pedro Moral confesó, los zapatos terminaron regados y la inversión fue una pérdida, al final su hermana, Ximena Moral tuvo que encargarse de venderlos.

"Mi hermana también tuvo que ver en esa empresa y los zapatos estaban ahí tirados, creo que mi hermana los regaló o vendió", confesó el empresario.

Sheyla Rojas promocionó pocas veces el lanzamiento de la marca de zapatos que lleva el parte de su nombre, a través de sus redes sociales, la ex chica 'reality' hizo público el lanzamiento. Se encontraron sólo dos fotos y un vídeo donde menciona los 'Shey Shoes'.

Además, Pedro Moral aseguró que Sheyla Rojas le exigió que le pagara 4 mil soles por ser imagen de los eventos que el empresario organizaba, aún considerando que tenían una relación amorosa.

'Shey Shoes' y su lanzamiento con Sheyla Rojas y Pedro Moral

Pedro Moral en 'El valor de la verdad' revela detalles de los 'Shey Shoes'