La Lá toma drástica decisión ante grave denuncia a popular cantante

El cantante Luis Antonio Farromeque, integrante de 'La Nueva Invasión', se encuentra en el ojo de la tormenta por la denuncia que interpuso en su contra su expareja por violencia física y psicológica.

A través de un extenso mensaje en Facebook, la expareja sentimental de Luis Antonio Farromeque, Paloma Duarte Soldevilla, lo acusó de maltratarla durante los 4 años de relación que mantuvieron.

"Luis Antonio (Vicente) fue mi enamorado el tiempo suficiente (4 años) como para que esta historia tenga demasiados detalles horribles que espero no tenga que afinar antes dudas y cuestionamientos luego de contarla. Me ha costado mucho arriesgarme a dedicarle tiempo a escribir sobre sus abusos y maltratos, el dolor, el miedo, el no querer recordar, me han hecho protegerme de exponer cosas que en algún momento consideré normales y hasta parte regulares de una relación", escribió la denunciante desde su cuenta de Facebook.

Paloma Duarte calificó al vocalista de La Nueva Invasión como una “persona violenta, manipuladora, desleal y profundamente egocéntrica”. Según la joven, Luis Antonio Vicente la “golpeó, manipuló, maltrató y me hizo sentir que era culpable absolutamente de todo que le sucedía a él y a la banda".

“El maltrato físico fue siempre perdonado por mí, totalmente cegada por el amor romántico. Sus ataques de ira apañados por todos a su alrededor eran siempre resumidos y enfriados’ porque ‘había tomado’, ‘le cayó mal el trago’ y otras clásica (...) más de una vez me denigró en público por reprocharle que deje de tomar ante las consecuencias que ya conocíamos de sus noches de excesos”, agregó Duarte en Facebook.

Ante esta denuncia pública en Facebook, la presentación de 'La Nueva Invasión' en el festival 'Parada Lima', organizado por 'Selvámonos', fue cancelada de forma definitiva.

La organización de 'Selvámonos' dio a conocer, a través de un comunicado, que no se contará con la presencia de 'La Nueva Invasión' por la denuncia pública contra su vocalista Luis Antonio Farromeque.

Pero esa no fue la única consecuencia en contra de 'La Nueva Invasión'. Giovanna Núñez, la cantante conocida como La Lá, canceló su participación de Festival Perú Independiente (programado para este domingo 31 de marzo) debido a que dicha banda peruana estará en el evento y por la “pésima respuesta que ha tenido” el evento “ante las denuncias contra el vocalista de @lanuevainvasion”.

“Sé, porque existo en esta sociedad, que cualquier hombre que tenga ‘patas’, amigos, puede sacarte la mierda sin recibir la censura social, porque en la sociedad machista, lo que le pase a una mujer no es materia de preocupación. Es una realidad dolorosa para nosotras y no participo de ese ocultamiento y esa indiferencia. Los organizadores de este festival son personas a las que he visto esforzarse muchísimo por sacar adelante un espacio de cultura público y comprometidas con la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué el festival ha puesto en el escenario a esta persona?”, se preguntó La Lá en Facebook.

La intérprete de “Caramelo” y “Rosa” lamentó que el festival que reúne lo mejor del arte y diseño independiente cuente con la presencia del supuesto agresor de Paloma Duarte.

“Me acongoja mucho esta situación y espero realmente que hagan un comunicado claro para poder entenderlos y ser consecuentes con este deseo de seguir compartiendo arte en espacios públicos y nunca apoyar ni avalar el daño a mujeres por parte de bacanes. El gesto del festival de subir a Antonio Farromeque al escenario se entiende como una desestima pública a las declaraciones de las mujeres denunciantes. Mi participación en el evento refrendaría este gesto. Es por eso que decido no tocar, con el deseo sincero de que el festival se exprese de manera clara, por el aprecio y admiración que le tengo a toda su gestión cultural”, concluyó La Lá en Facebook.

Pamela Duarte se pronuncia tras su denuncia

Cantante de La Nueva Invasión fue pifeado en evento