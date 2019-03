Pedro Moral llora por Antoñito: “Daría mi vida por él aunque no es mi hijo”

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, donde ganó 25 mil soles por hacer catarsis sobre su relación con Sheyla Rojas, el empresario Pedro Moral mostró su lado más sensible cuando habló del hijo de Antonio Pavón.

Pedro Moral, exprometido de Sheyla Rojas, no dudó en destacar las cualidades del pequeño Antoñito, a quien supuestamente quiso como a un hijo.

“Antoñito es bien maduro, es un niño inteligente. ¡Si supieras cómo habla! (...) Él sintió cómo es tener una familia. Yo no quería que él piense que yo soy su padre, yo me vendí como su mejor amigo. Es un lindo niño, ¡no sabes cómo lo extraño!”, expresó el exnovio de Vanessa Terkes.

“Lo extraño muchísimo, no tengo forma de comunicarme con él, he pensado en escribirle a Antonio pero me da pena, porque lo amo con toda mi alma, qué bestia. Me hace sentir mal, te juro que daría mi vida por ese chiquito que ni siquiera es mi hijo. Lo amo tanto, lo quiero tanto”, agregó Pedro Moral cuando se refirió al primogénito de Sheyla Rojas.

En otro momento, el empresario aseguró que por él soportó varios problemas con Sheyla Rojas. “Tuvimos una conexión bien bonita y creo que si al final aguanté tanto al final de mi relación fue por Antoñito, porque de verdad siento que lo amo, que lo quiero con todo mi corazón”, añadió entre lágrimas.

Al ser consultado por Beto Ortiz si cree que Antoñito lo extraña, Pedro Moral respondió: “De hecho que pregunta por mí. No sé qué le habrán dicho, de verdad. Solo sé que si algún día ve esto, quiero que sepa que lo amo con todo mi corazón, que puede buscarme cuando quiera y pueda contar conmigo. Siempre lo voy a querer, toda la vida”.

Pedro Moral ganó 25 mil soles al responder 20 preguntas a Beto Ortiz sentado en el temido sillón rojo. La mayoría de las interrogantes en ‘El valor de la verdad’ fue sobre Sheyla Rojas.

Además de revelar que él sigue pagando el auto que utiliza Sheyla Rojas, el empresario dio a conocer que la conductora de ‘Estás en todas’ tuvo cambios bruscos cuando él le pidió que se ajustaran con respecto al dinero.