Pedro Moral revela la personalidad de Vanessa Terkes como enamorada

Además de la tormentosa relación que vivió a lado de su ahora expareja Sheyla Rojas, el empresario peruano Pedro Moral dio a conocer el listado de las mujeres con las que mantuvo romances.

Aunque algunos ya sabían que el exprometido de Sheyla Rojas mantuvo una relación con Vanessa Terkes, es la primera vez que Pedro Moral habla del romance que tuvo con la actual esposa de George Forsyth, alcalde de La Victoria.

En la última edición de ‘El valor de la verdad’, Pedro Moral confirmó que estuvo con Vanessa Terkes hace ocho años. El romance apenas duró seis meses.

En conversación con Beto Ortiz, el empresario calificó a la actriz peruana como “linda”, "emprendedora" y "pilas". Además reveló cómo conoció a la esposa del exarquero de Alianza Lima.

"Fue locazo cómo hice para conocerla. Esta historia no la sabe nadie. Estaba en una discoteca y veo que llegó la Vanessa Terkes, la Torbellino. Yo era chibolo. Yo me digo ‘cómo hago para hablarle’ y me inventé una situación. Me acerqué y le dije: ‘hola Vanessa, me llamo Pedro Moral, hago eventos (era mentira) y me gustaría contratarte", narró el empresario.

"Hablamos toda la noche, llegué a mi casa y me dije: ‘ahora qué hago’. Lo más chistoso es que hicimos ese evento y fue un éxito (...) Vanessa consiguió todo gratis, hizo que vengan marcas. Vanessa es de las mujeres que si tú estás abajo, te levanta. Es muy pilas, por eso es que le está yendo tan bien a su esposo (Forsyth), ella es emprendedora, es ‘mosca’. Le tengo mucho cariño a ella y a toda su familia", agregó.

Antes de cambiar de tema durante su participación de ‘El valor de la verdad’, Pedro Moral aseguró que tiene lindos sentimientos por ella. "Había química entre Vanessa y yo, complicidad de amigos, por eso le tengo tanto cariño. La quiero mucho a Vanessa, es una buena persona", indicó.