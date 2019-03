Pedro Moral EN VIVO enfrenta a “sus demonios” en ‘El valor de la verdad’

Después de la presencia de Nicola Porcella en ‘El valor de la verdad’, hace siete semanas, la participación de Pedro Moral en el temido sillón rojo es tal vez la más esperada del programa en lo que va la temporada.

Desde que Beto Ortiz confirmó que el exprometido de Sheyla Rojas dirá su verdad en el polémico programa de Latina, el nombre de Pedro Moral no deja de aparecer en todos los medios locales.

A pocas horas de ‘El valor de la verdad’ de Pedro Moral, muchos cibernautas han manifestado su interés para saber los secretos que no se conocían de la relación entre el empresario y la conductora del programa 'Estás en todas'.

Preguntas a Pedro Moral en ‘El valor de la verdad’

En el primer avance que dio a conocer Beto Ortiz y Latina, Pedro Moral habló de los planes de matrimonio que tenía con Sheyla Rojas y la cantidad de dinero que la conductora de televisión quería gastar.

“¿Te dejó Sheyla porque no eres millonario?”, es una de las preguntas que Pedro Moral deberá responder ante Beto Ortiz. Esa interrogante servirá para conocer si el dinero fue causal de la ruptura amorosa entre el empresario y la exnovia de Antonio Pavón.

“Me hacía sentir mal, entré en una depresión. Me desmayé, me llevaron a la clínica y me sedaron. Dormí 11 horas”, se le escucha decir al ex de Doménica Delgado frente al conductor de ‘El valor de la verdad’.

“De dónde pueden sacar que yo soy un vividor. No tiene nada de malo si yo fuera un misio”, responde el hombre que semanas atrás se enfrentó a Antonio Pavón por defender a la ex chica reality.

“¿Quería Sheyla una boda de 170 mil dólares?”, preguntó la figura de Latina. En otro momento, al parecer, el empresario revela que su entonces pareja quiso cobrarle por ser imagen. “Tú eres un idiota, tu novia con la que te vas a casar te está cobrando cuatro mil dólares por ser imagen”, contó Pedro sobre lo que le habría dicho una persona cerca a él sobre su exprometida.

“¿Amas a Sheyla Rojas?”, interrogó Ortiz. “Fue la única mujer que me ha hecho pensar que me quiero casar. De verdad me siento mal, quise venir acá”, se le escucha decir a Moral con la voz quebrada.

“¡Qué bruto he sido!”, dice en otro momento Pedro Moral, a lo que Beto Ortiz le dice entre risas: “No te sientas solo, todo el Perú siente lo mismo”.

En otro avance, el comunicador de Latina le preguntó sobre los bienes que compartían. “¿Pagabas el departamento donde vivías con Sheyla?”, preguntó Beto. “Se lo ha quedado ella. Todo se lo ha quedado ella: el carro, el anillo, el depa… yo me fui con mi ropita nomás, como el Chavo (risas), nada más”.

En caso de que Pedro Moral haya respondido 21 preguntas con la verdad (según la medición del polígrafo), el exprometido Sheyla Rojas podría ganar 50 mil soles de premio.

Con Pedro Moral, el periodista Beto Ortiz volvería a liderar el rating como lo hizo cuando tuvo como invitados a Nicola Porcella, Angie Jibaja, Poly Ávila, Diego Chávarri, Alexandra Méndez. Solo perdió (ante ‘El reventonazo de la Chola’) cuando entrevistó a Sergio ‘Checho’ Ibarra.

Hora y canal para ver ‘El valor de la verdad’

Para ver los secretos que revelará Pedro Moral ante Beto Ortiz en ‘El valor de la verdad’ puedes sintonizar Latina (Canal 2), a partir de las 10:00 p.m.