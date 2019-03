Thaísa Leal deja sentido mensaje tras muerte de su madre

La nutricionista brasileña Thaísa Leal, exnovia del futbolista peruano Paolo Guerrero, dio a conocer a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de su madre Elisabete Michel, quien padecía de cáncer.

La bella rubia confirmó la pérdida de su progenitora compartiendo una foto que la página “Princesa Thaísa” subió a Instagram. En la imagen aparece Elisabete Michel posando con su hija, en la época de su niñez.

“Descansa en paz, tía. Me siento bien mi amor, estaré aquí siempre que lo necesite”, se lee en el mensaje que la misma nutricionista mostró en Instagram.

Minutos después, la exnovia de Paolo Guerrero publicó versículos religiosos para superar el difícil momento que atraviesa por la pérdida de la persona más importante de su vida.

“Porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos”, es la cita bíblica que Thaísa Leal compartió para afrontar la muerte de Elisabete.

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros; estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; abatidos, pero no destruidos”, es el mismo texto pero en español.

El cáncer de Elisabete Michel

Cuando muchos creían que Thaísa Leal iba a pasar las fiestas de fin de año con Paolo Guerrero, la brasileña sorprendió a más de uno cuando regresó a Brasil para estar al lado de su madre, quien enfrentaba el cáncer por segunda vez.

Elisabete Michel ya había vencido el cáncer hace unos años; sin embargo, a fines del 2018, los doctores le dieron el terrible diagnóstico de la enfermedad que había renacido en otra zona de su cuerpo.

"Ella ya estaba prácticamente curada. Tenía dos meses que se había acabo el tratamiento e íbamos a hacer un examen final y entonces descubrimos un nuevo cáncer", dijo Thaísa Leal cuando anunció la reaparición de la enfermedad en su madre.

Thaísa Leal despidió a su madre en Instagram

Thaísa Leal se preocupara por la salud de su madre

Thaísa Leal habló de su madre en el programa de Magaly Medina