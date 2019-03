'El valor de la verdad' de Pedro Moral EN VIVO: Ex de Sheyla Rojas al margen de la ley

El valor de la verdad de Pedro Moral es la más esperada por los seguidores de Sheyla Rojas y Beto Ortiz. En la presente emisión del programa de Latina remecerá Chollywood y se expondrán varios secretos que no se conocían de la relación entre el empresario y la conductora de 'Estás en todas'.

La expareja de la presentadora se sentará en el temido sillón rojo de la producción de Latina, donde contará sus más oscuros secretos del romance que mantuvo con la también empresaria.

Pese a la denuncia que le interpuso Sheyla Rojas sobre acoso, chantaje sexual, extorsión y violencia contra la mujer, Pedro Moral asume las consecuencias que le podrían generar a raíz se contar su verdad en el programa que conduce Beto Ortiz.

Sheyla Rojas denuncia a Pedro Moral por acoso y chantaje sexual

"Se j0$$%o, ahora me toca a mí, tengo videos de la h#$%na calata", se lee parte del documento policial, al cual tuvo acceso el diario Trome. Según dicho medio, la conductora de 'Estás en todas' indicó que Pedro Moral se había comunicado por Whatsapp con su mánager para amenazar con difundir videos íntimos de ella si esta procedía con acciones legales en su contra.

En ese contexto, la modelo indicó que su expareja está actuando de esa manera por despecho. "Mi exconviviente habría recibido 50 mil soles por su participación en 'El Valor de la Verdad' y por despecho porque él piensa que yo estoy saliendo con otra persona, lo cual es falso", aseguró Sheyla Rojas.

Además, la conductora aseguró que se siente muy afectada por todo lo que está pasando y descartó los rumores de que el empresario le haya maltratado físicamente. "No me ha agredido físicamente y está es la primera vez que me maltrata psicológicamente", aseveró.

Pedro Moral en 'El valor de la verdad'

El empresario contó que Sheyla Rojas se quedó con el departamento y el carro, dejando entrever que ambas propiedades también le pertenecían. Además, Pedro Moral señaló que él salió como "El chavo de 8" de la vida de la conductora, es decir, solo con las prendas que tenía puestas.

Respuesta de Latina sobre carta notarial de Sheyla Rojas

La conductora de 'Estás en todas' se amparó al derecho de la imagen, honor, intimidad y reputación para evitar cualquier tipo de emisión que pueda afectarla. Ella se escuda en ser un personaje público, que mantiene una carrera intachable en televisión y que la verdad de Pedro Moral le podría perjudicar.

Sin embargo, el canal que se ubica en Jesús María emitió un comunicado a través del programa 'Válgame Dios' indicando que 'El valor de la verdad' de Pedro Moral se emitirá hoy (30 de marzo) a las 10 de la noche. "Este sábado a las diez. Nadie nos calla, porque la verdad nunca ofende", se aprecia en el informe de Latina.