Phillip Butters arremete contra Pedro Moral y Sheyla Rojas

La controversia por los enfrentamientos entre Sheyla Rojas y Pedro Moral ha llamado la atención del periodista Phillip Butters, quien decidió dar su punto de vista sobre este interminable conflicto.

El comunicador se mostró completamente en contra de que la conductora de 'Estás en Todas' y su expareja hayan empezado a ventilar sus problemas, pese a que hace solo un mes anunciaron el fin de su relación. "En menos de un mes (Sheyla Rojas y Pedro Moral) se dicen 'Zamba Canuta'. Ella lo ha denunciado por chantaje sexual, acoso y violencia familiar", expresó al inicio de su programa en PBO Digital.

Según comentó, Moral no debería de haber aceptado ir al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' criticando a 'Shey Shey' por respeto. "El pata sale con Beto Ortíz hoy en la noche a decir que ella (Sheyla) es interesada, rubia necia, sabio necia, indiferente, mala gente, una sacadera de madre", manifestó. "Si un día cuentas que te vas a casar lo haces con cariño, con amor y si se dejan de querer y ya no te casas lo último que vas a hacer es contarme a mi o al público en general las intimidades. Las relaciones también se enfrían y pueden terminar, pero que quede el respeto", agregó.

Phillip Butters aseguró que no le interesa la vida de ninguno de los dos personajes en cuestión y explicó que lo que le preocupa es que muchas jóvenes han visto a Sheyla Rojas como un ejemplo a seguir. "Acá yo no apoyo a ninguno de los dos, no me interesan sus vidas. Las chicas que tienen ahora 18 años han crecido viendo a Sheyla como un ídolo a seguir", refirió.

Finalmente, expresó su rechazo a que Pedro Moral habla relajadamente de que iba a tener una boda de 170 mil dólares con la rubia, pues muchos peruanos se encuentran en situación de pobreza, a la espera de la reconstrucción del Norte, el cual se vio afectado tras el paso del Niño Costero en el 2017. "Hablan de una manera absolutamente frívola de que iban a hacer un matrimonio de 170 mil dólares, hasta eso es delicado. Para qué hablas de plata, cuando la gente esta hasta acá (sin dinero) en la reconstrucción del Norte", manifestó.



