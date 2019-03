¿Sheyla Rojas impidió controversial ampay en programa de Magaly Medina? [VIDEO]

Sheyla Rojas se ha convertido en el personaje de la farándula que está en el ojo de la tormenta a raíz de las revelaciones que Pedro Moral emitirá en 'El valor de la Verdad', ya que pese a la denuncia contra el empresario y Latina, la modelo no lograría impedir su emisión. Hoy una nueva revelación se suma a la historia, la cual estaría relacionada a un ampay de la modelo que no fue emitido por Magaly Medina.

¿Llegaron a un acuerdo? Según el polémico personaje conocido como el 'Zorro' Zupe, Sheyla no solo estaría preocupada por lo que contaría su expareja en el programa de Latina, donde expondría lo que fue su convivencia y los problemas que vivieron, además quedaría como una persona interesada.

Sin embargo, según el amigo de Chollywood, quien fue el invitado de 'Válgame Dios', afirmó que esa no sería la única parte de la historia. Ricardo aseguró que la rubia animadora tendría un ampay que evitó salga a la luz, y a cambio, debió de ofrecer una entrevista con Magaly Medina, pese a que ello atenta contra su contrato con América.

"Qué harías si tu producción tiene un ampay de una persona de otra canal y esta persona te dice que no saques, a cambio de declararte a pesar de que no puede hacerlo. Hay un ampay que no ha salido porque hay un 'change' ahí", dijo el íntimo de Tilsa Lozano para las cámaras.

Hoy sábado 30 de marzo, Pedro Moral se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', donde revelará detalles desconocidos de los que vivió con Sheyla y la boda de 170 mil dólares que terminó cancelada a solo unas semanas de haber anunciado el compromiso.

Pedro Moral en 'El valor de la Verdad'

Sheyla Rojas está intentando evitar la trasmisión del programa de Beto Ortiz, alegando que se están vulnerando sus derechos al contar detalles íntimos de su vida; sin embargo, el espacio de Latina ha lanzado reveladores adelantos que dejarían a la conductora de televisión como una persona interesada.

Algunas de las interrogantes, que hasta el momento se conocen, giran entorno a temas económicos, como es el caso de: “¿Te dejó Sheyla Rojas porque no eres millonario?”, “¿Quería Sheyla una boda de 170 mil dólares?”, “¿Amas a Sheyla Rojas?”, indican las preguntas que deberá responder la expareja de la modelo.