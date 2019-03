ShakiraÉxitos bajo la sombra del plagio

El cubano Liván Castellano Valdés es el último que ha denunciado por plagio a una canción de la colombiana Shakira y el primero que la ha llevado ante los tribunales esta misma mañana en Madrid. La bicicleta, el vallenato que Shakira cantó con Carlos Vives, y Te quiero tanto, una canción de salsa publicada por Valdés en 1997, son los temas de la discordia. “La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”, declaraba esta mañana (ayer) Shakira.

Es complicado concluir si ha habido plagio o no. Las similitudes no son obvias. Se repite algún acorde y alguna frase, pero eso es moneda de cambio habitual en el mundo de la canción, donde las mismas frases de amor y los mismos giros melódicos pegadizos tienden a repetirse en diferentes canciones. Lo que es indudable es que la sombra del plagio parece perseguir a Shakira desde hace años, con acusaciones a menudo infundadas y que se resolvieron de diferentes formas.

Las caderas no mienten

Hips don’t lie (2006), su mayor éxito en Estados Unidos y todavía hoy uno de los sencillos más exitosos del siglo XXI. La parte instrumental de trompeta que da inicio a la canción es tan obviamente igual a la que da inicio al tema Amores como el nuestro, de Jerry Rivera, que se diría que es un sample.

Resulta que el caso estaba solucionado antes de la denuncia pública. Rivera se quejó amargamente en televisión en 2006 de que ni Shakira ni Wyclef Jean (productor) le pidieron permiso para usar ese extracto... pero resulta que su discográfica ya se lo había pedido al autor (Rivera solo era intérprete). El panameño Omar Alfanno dio su aprobación, figura entre los seis autores del tema y se llevó una compensación económica por el uso de esa parte de su canción. Este problema no fue de plagios: fue, más bien, de falta de comunicación.

Otro caso de supuesto plagio fue con la canción Loca, en la que no había, como en la versión anterior, una parte copiada o inspirada de otro tema, sino que prácticamente toda la melodía y la letra eran iguales a las de Loca por su tíguere, del rapero dominicano Edward E. Bello Pou, alias El Cata. Pero El Cata era uno de los compositores, le dio la canción a Shakira para que la hiciese popular y compartió créditos. Sin embargo, el giro llegó cuando un dominicano llamado Ramón Arias Vázquez y la pequeña discográfica Mayimba Music denunciaron a El Cata: esa canción era igual que una suya de los años noventa.

¿Solución? Un juez federal de Nueva York confirmó en 2014 que la canción era un plagio. Uno, en todo caso, en el que Shakira no había tenido responsabilidad, pues el autor del delito habría sido El Cata. En el fallo de agosto de 2014, el juez obligó a las partes a sentarse a negociar y ver a qué tenía derecho Arias Vázquez como autor. Sin embargo, un nuevo giro llegó a esta historia en 2015: un juez dictaminó que Arias había mentido a la corte y había fabricado evidencias.

‘Waka Waka’: la canción con mil orígenes

Esta canción se bailó en todos los lugares del mundo durante el verano de 2010. La canción ha vendido unos quince millones de unidades y es uno de los éxitos de Shakira que, junto a Hips don’t lie, está entre los sencillos más exitosos de la historia. Pero el estribillo es exactamente igual que el de la canción Zamina mina (Zangalewa), de Golden Sounds y publicada en 1986. Y de hecho, el grupo aparece acreditado entre los autores. Sin embargo, Golden Sounds sencillamente utilizó e hizo famoso en todo el mundo una canción popular de la zona que ya cantaban manifestantes en Camerún, Zangalewa. Una canción que, como todas las que pertenecen al acervo popular y se transmiten de generación en generación, no tiene autor conocido ni derechos que cobrar. La acusación de plagio vino de parte del público, que señaló que el estribillo era igual que el del tema El negro no puede (interpretado por el grupo Las Chicas del Can). “¿Con qué motivo y con qué derecho yo puedo demandar sobre una cosa que no es mía?”, dijo el compositor Wilfrido Vargas, ‘el rey del merengue’. ❖