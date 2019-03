Sheyla Rojas denuncia a Pedro Moral por chantaje sexual y extorsión

Sheyla Rojas hizo una denuncia en contra de su ex pareja, Pedro Moral. La conductora de 'Estás en todas' entabló la querella por "acoso, chantaje sexual, extorsión y violencia contra la mujer".

Hoy, el programa 'Válgame Dios' difundió imágenes de la rubia en la Comisaría de Miraflores y dio a conocer que denunciaría a Moral por sus declaraciones en 'El Valor de la Verdad', debido a que expondrían detalles de su vida íntima.

Sin embargo, de acuerdo a información obtenida por el diario Trome, la rubia indicó que Pedro Moral se comunicó con su mánager por WhatsApp y amenazó con difundir videos íntimos suyos si es que tomaba acciones legales en su contra. "Se %$#%io, ahora me toca a mí, tengo videos de la h$#%#vona calata", se lee en el atestado policial.

En el documento, la exchica reality también resaltó que su expareja está actuando por despecho."Mi ex conviviente habría recibido 50 mil soles por su participación en 'El Valor de la Verdad' y por despecho porque él piensa que yo estoy saliendo con otra persona, lo cual es falso", señala.

Además, precisó que se ha sentido muy afectada por las declaraciones de Pedro Moral. "No me ha agredido físicamente y está es la primera vez que me maltrata psicológicamente", refiere Sheyla, quien manifestó que no quiere que se mencione a su hijo. "Mi ex conviviente no tiene por qué hablar de mi hijo", expresó.

La ex enamorada de Patricio Parodi solicitó en su denuncia que se le otorguen "medidas de protección y garantías ya que tengo miedo que atente contra mis derechos fundamentales".

Pedro Moral estará este sábado en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. A pesar de que Sheyla Rojas envió una carta notarial a Latina para exigir que no se hable de ella ni de su familia en el programa, el canal volvió a compartir el video de su próxima edición, acompañándolo con la cita "Nadie nos calla".

Pedro Moral se confiesa en 'El Valor de la Verdad'