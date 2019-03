Gian Piero Díaz regresa a la conducción de 'EEG', ¿y María Pía Copello?

La edición pasada de 'Esto es Guerra' sorprendió a más de uno por la aparición de María Pía Copello en la conducción del reality. Ante este reemplazo, distintos usuarios se pronunciaron en las distintas redes sociales para mostrar su desacuerdo, pero finalmente fue el propio presentador quien señaló que no estaría en el programa por un evento en el distrito de Villa El Salvador.

Pese a que muchos de los fans de 'Esto es Guerra' siguen extrañando a María Pía Copello, el presentador Gian Piero Díaz regresó este viernes 29 de marzo al reality para conducir al lado de Mathías Brivio, su compañero.

La edición del viernes arrancó con la imponente voz de Gian Piero Díaz, quien dio los nombres de los integrantes que se encuentran en la tabla de posiciones a 'Mejor guerrero'.

Además, Gian Piero Díaz se mostró claramente sorprendido por el ingreso de 'Zumba', exintegrante de 'Combate' que espera ganarse un lugar en el programa de América TV.

"Aún no he visto a 'Zumba', pero me he enterado que lo han condicionado. Si él se encuentra dentro de los 4 mejores tiempos, firmará contrato (para ser parte del reality)", expresó Gian Piero.

Gian Piero Díaz regresó a la conducción de 'Esto es Guerra'

María Pía Copello llegó a 'Esto es Guerra' en reemplazo de Gian Piero Díaz

A finales del 2018, María Pía Copello anunció que ya no sería conductora de 'Esto es Guerra' para enfocarse en su familia. En enero de 2019 se dio a conocer que Gian Piero Díaz sería su reemplazo en el reality de América TV.