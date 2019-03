Claudia Serpa rompe su silencio y revela lo que vivió en la 'Fiesta del Terror' [VIDEO]

Tras la polémica que surgió por la llamada 'Fiesta del Terror' en la que Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas, la actriz y cantante Claudia Serpa, quien también estuvo presente en dicha reunión, rompió su silencio. La artista se presentó en 'Válgame Dios' para dar por primera vez su versión de los hechos. Ella se mostró bastante seria frente a la entrevista con Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre.

En primer lugar, aseguró que se han magnificado los sucesos, pues jamás vio indicios de que algo malo estuviese pasando. "Lo que se ha mostrado y se ha dicho me parece un poco exagerado, sinceramente. Yo me quedé hasta altas horas de la mañana y si hubiera visto algo malo en contra de alguna de nosotras hubiese sido la primera en salir corriendo", refirió.

Claudia Serpa dijo que se encontraba en sus cinco sentidos, pues solo tomó un par de tragos y negó haberse dado cuenta del supuesto escándalo que habría surgido en el momento en que Poly Ávila habría sido drogada. "En ese momento no me enteré, la casa era muy grande", señaló. "Yo solo vi a Poly saliendo con sus maletas, estaba media borracha", afirmó. Luego de ello, confirmó que Nicola Porcella era quien repartía el jagger, pero precisó que nunca pensó que podría haberlo hecho con una mala intención. Además, contó en qué estado se encontraba la Miss Trujillo en aquella fiesta. "Claudia estaba borracha, hasta le ofrecí un vaso de agua", relató.

Claudia Serpa también aseguró que jamás vio a alguien consumiendo drogas. "¿No viste a nadie drogarse?", le pregunto Gigi, ella respondió "Te juro que no".

Al ser consultada sobre por qué decidió guardar silencio durante tanto tiempo, explicó lo siguiente: "Lo digo ahora porque es un tema muy delicado. Son dos denuncias fuertes. Yo en ese momento estaba reinventándome en la música y eso a mi, sinceramente, no me beneficiaba".

La artista precisó que no puede confirmar el supuesto intento de violación que sufrió Claudia Meza por parte de Faruk Guillén. "Estaban sentados en el sillón como se ve en el video. Esa parte no me consta (que entraron a una habitación). Yo en ningún momento vi a Claudia queriendo irse", manifestó la actriz de 'El Wasap de JB'.

