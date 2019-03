Series: Galardonada 'This is Us', regresa en su tercera temporada | VIDEO

'This is Us', el drama ganador de premios Golden Globe, Emmy, SAG y People’s Choice, regresa a América Latina y promete generar aún más emociones entre sus seguidores. Los suscriptores de FOX Premium en Perú podrán disfrutar de la tercera temporada de la galardonada serie, todos los viernes a las 20.00 horas.

Los primeros 16 episodios de la nueva temporada estarán disponibles desde el mismo viernes sólo en la App de FOX, donde ya se encuentran disponibles la primera y segunda entrega, y se completarán los dos restantes el 5 de abril. Con una narrativa innovadora, cada episodio de 'This is Us' evoca diferentes sensaciones en sus espectadores, inspirando y permitiéndoles identificarse con las situaciones vividas por sus protagonistas: la lucha de Kate, la ansiedad de Randall, la superación de Kevin, el crecimiento y desarrollo de cada personaje muestran una parte de la realidad e intimidad de la familia Pearson que sin duda provocan empatía y convierten a este otoño en una verdadera temporada de emociones.

En los nuevos episodios, el trío de hermanos se encuentra transitando nuevos caminos mientras cada uno celebra su cumpleaños No. 38. Toda la familia vive momentos decisivos en sus vidas: Kate (Chrissy Metz) y Toby (Chris Sullivan) buscan alternativas para tener familia, a pesar de los riesgos de salud que puedan implicar para Kate quedar embarazada; Randall (Sterling K. Brown) y Beth (Susan Kelechi Watson) comienzan el proceso de adopción de Deja (Lyric Ross), y Kevin (Justin Hartley) comienza una relación con Zoe (Melanie Liburd) y vuelan a Vietnam para entender la trayectoria del servicio militar de Jack (Milo Ventimiglia).