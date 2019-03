Tío de Jefferson Farfán no se mide con fuerte insulto a Yahaira Plasencia [VIDEO]

Yahaira Plasencia continúa en blanco de críticas por parte del tío de Jefferson Farfán, quien no midió sus palabras y terminó lanzando un fuerte insulto para las cámaras de 'Válgame Dios', donde culpó a los conductores por haber dado mucha importancia a la 'reina del totó'.

Pese a que actualmente la salsera está enfocada completamente en su carrera musical, la relación con Jefferson Farfán continúa siendo el tema más comentado de su vida, por ello los reporteros del programa de Latina no dudaron en recordar su relación y preguntar si actualmente mantiene algún tipo de comunicación.

Pese a la ola de críticas que ha recibido, la intérprete de 'Sé que te amaré' dejó entrever que podría asistir al set de 'Válgame Dios' para ser entrevistada con Rodrigo González y Gigi Mitre. ''Hasta que hablen bien (...) Y no es que me crea diva, yo no tengo nada de vida. Acá te estoy respondiendo tranquila, he venido de lo más normal y si quieres decir que soy diva, es opinión de ustedes y tampoco me importa'', manifestó la artista.

Problemas con el Cuto Guadalupe

Yahaira Plasencia, pese a que fue pareja de Farfán hace tres años, continúa como una persona no grata para el 'Cuto' Guadalupe, ya que el tío de la 'foquita' no dudó en referirse a ella de forma despectiva, dejando en claro que se trata de un 'monstruo' creado por la televisión.

'Peluchín y Gigi tienen la culpa por haber creado a esa mostra. Esa mostrita la han creado ustedes, así que no se quejen. En algún momento va a necesitar de ustedes (...) Es cuestión de esperar, nomás'', afirmó el exjugador de fútbol para las cámaras del programa de Latina.