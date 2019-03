Maluma y Belinda sí tuvieron un romance, el amigo del colombiano lo confirmó así [VIDEO]

Hace dos años, Maluma y Belinda protagonizaron un cruce de comentarios coquetos a través de Twitter, donde el reggaetonero la saludaba y alagaba por ser atractiva, incluso le envió un beso y abrazo. A lo que Belinda correspondió con un emoji de felicidad y un "Hola".

Los usuarios alborotaron las redes sociales, creciendo finalmente el rumor de un romance entre Belinda y Maluma.

Pero ahora, un amigo cercano de Maluma, Juan Manuel Lopera, reveló al programa de espectáculos, 'Suelta la sopa', que la pareja de cantantes sí tuvieron un romance.

"Pues realmente fue más como un romance, la verdad sí. Ellos hablaron y yo conocí a Belinda. Estuvimos en México visitándola". reveló el compañero del colombiano.

Aunque no se sabe el motivo por el cual se distanciaron, Lopera dijo "sino se suman, no están en la misma sinfonía, pues no van hacer bien las cosas". ¿Maluma y Belinda no se comprendían y por ello, hasta el momento evitan compartir escenarios?

Según el portal E! News, la producción de Belinda habría solicitado una colaboración con Maluma, sin embargo, rechazaron elaborar un dueto con la española. Al parecer, ambos artistas tienen rencillas por solucionar.

En la actualidad, el cantante de 'Felices los 4' tiene una relación con la modelo Natalia Barulich y por el contrario, Belinda aún no ha confirmado relación alguna.

