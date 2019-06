Karol G olvida agresión de Anuel AA y anuncia que quiere ser madre a su lado

Karol G absolvió las dudas respecto al video viral donde supuestamente era agredida por Anuel AA. La reggaetonera colombiana dejó a un lado el tema y se confesó con la revista People en español sobre sus planes futuros junto a su pareja.

"Trato de no ponerle atención a ese tipo de cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, como mujer me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta (…) Y eso me deja tranquila", aclaró la intérprete de 'Mi cama'.

En la citada revista, Karol G reveló que le gustaría tener 5 hijos con Anuel AA y que su embarazo se daría en su gira 'Culpables'.

"Siempre he dicho que quiero 5, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Tengo mi familia numerosa, y entonces, a mí el hecho de tener muchas personas alrededor, me encanta. Me sueño primero teniendo una niña, que sea como el amor de la vida del papá", se le oye decir a la colombiana.

Además, la reggaetonera confesó que ella era la niña de los ojos de su padre, por ello que anhela tener una bebé para que encandile a Anuel AA, quien estaría dispuesto a poner en marcha los planes de agrandar la familia en la gira de Karol G por Latinoamérica.

"Además que yo fui el amor de la vida de mi papá. Mi papá fue el amor de mi vida, primero", acotó la intérprete de 'Culpables', tema que canta junto a su pareja.

Luego de lucir el anillo de compromiso y promocionar su documental que lleva el título de 'Karol G, la guerrera del género', la reggaetonera indicó que está preparada para ser mamá y que el proceso de quedar gestando sería durante su gira 'Culpables'.

Sin embargo, en redes sociales, diversos usuarios indican que la colombiana ya estaría en la dulce espera, por lo que se adelantó a anunciar que tiene en mente sentir la dicha de convertirse en madre.

