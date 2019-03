Selena Gomez reaccionó ante declaración de amor de Justin Bieber [FOTO]

Justin Bieber se cansó de la ola de ataques en contra de su matrimonio con Hailey Baldwin, por ello respondió con fuerza a un hater, donde dejó en claro que "amó" a Selena Gomez. Ante la revelación, la cantante fue ajena y hoy se conoce qué opinó sobre las declaraciones de su expareja, cuyo matrimonio afronta una severa crisis.

Para todos los seguidores del cantante canadiense fue de gran sorpresa que haya mencionado a Selena en su comentario de Instagram, provocando una serie de reacciones a nivel mundial. “Amo y amé a Selena Gomez, pero Hailey Baldwin es lo mejor que me ha pasado”, indica el mensaje de Justin Bieber ante la comparación que hizo un 'hater' entre Hailey y la cantante.

Como era de esperarse, los medios estaban al pendiente de la reacción de Selena, quien pese a mantenerse callada para evitar la controversia, terminó contando su sentir a las personas que la rodean. Según el sitio RadarOnline, una persona allegada a la intérprete aseguró que la joven prefiere mantenerse lejos de su expareja.

“Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él (Justin Bieber) ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar”, comentó la fuente del citado medio.

Según reveló el informante, la autora de 'Hands to Myself' “ha evadido a Justin y a Hailey a toda costa y su familia y amigos se han asegurado de que así sea”, ya que "él ya no le importa", asegura la fuente de RadarOnline.

El ataque del hater a Justin Bieber

Justin Bieber no se quedó de brazos cruzados ante el indignante mensaje que puso en tela de juicio la relación que lleva con su esposa: "No estás enamorado de Hailey. Tan solo te has casado con ella para recuperar a Selena Gómez. Además, Hailey se mete en la cama con hombres como Shawn Mendes para conseguir fama y es una racista", fue el mensaje que el intérprete enfrentó en Instagram.

Ante lo sucedido, el cantante respondió con fuerza: "Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y a mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo", expresó el intérprete de "Baby".