Pedro Moral confesó que Sheyla Rojas quería boda de 170 mil dólares [VIDEO]

Sheyla Rojas continúa en el ojo de la tormenta tras el fin de su compromiso con Pedro Moral, quien decidió sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar detalles desconocidos de su fallida relación con la modelo.

Como se sabe, Sheyla Rojas está intentando evitar la trasmisión del programa de Beto Ortiz, alegando que se están vulnerando sus derechos al contar detalles íntimos de su vida; sin embargo, el espacio de Latina ha lanzado reveladores adelantos que dejarían a la conductora de televisión como una persona interesada.

En uno de los adelantos del programa de Latina, se puede ver a Moral contando detalles desconocidos de su romance: “Me hacía sentir mal, entonces entré en una gran depresión, me desmayé y me llevaron a la clínica, me sedaron y dormí por once horas… Fue la única mujer que me ha hecho pensar en que me quiero casar", le dijo a Beto Ortiz en medio de las lágrimas.

Algunas de las interrogantes, que hasta el momento se conocen, giran entorno a temas económicos, como es el caso de: “¿Te dejó Sheyla Rojas porque no eres millonario?”, “¿Quería Sheyla una boda de 170 mil dólares?”, “¿Amas a Sheyla Rojas?”, indican las preguntas que deberá responder la expareja de la modelo.

Según información del diario la Karibeña, la relación llegó a su fin tras conocer el presupuesto de la boda que bordeaba los 170 mil dólares, y pese la gran suma, Sheyla habría dejado en claro que el empresario debía asumir todo el gasto.

Cuando Pedro Moral argumentó que solo tenía 70 mil dólares y necesitaba aplazar la boda para juntar el resto del dinero, Sheyla habría respondido: “Ya ve tú cómo lo pagas, ya tengo la fecha y en la vida voy hacer eso”, convirtiéndose en detonante para el fin de su relación, ya que desde ese momento, la figura de 'Estás en todas' habría cambiado con él, “se puso fría y dejó de ser la chica cariñosa que era conmigo. Me hacía sentir mal”, aseveró el empresario.

Pedro también comentó que realizó eventos musicales para juntar el dinero y concretar la boda; sin embargo, su novia le dijo que cobraba "4 mil dólares por evento" y debía hablar con su mánager para concretar el contrato.

Pedro Moral revela por qué no dejaba a Sheyla

Tras de revelar que Sheyla fue la única mujer con la que se quiso casar, Pedro Moral se refirió al pequeño Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, como el principal motivo para mantenerse junto a la exchica 'reality', ya que habría tenido mucho cariño por el pequeño.

"Si aguanté tanto al final de mi relación fue por Antoñito" dijo con lágrimas en los ojos, el exprometido de Sheyla Rojas. Sin embargo, Sheyla Rojas se pronunció luego del rompimiento y agradeció a Dios y a su familia por 'librarse' de la compañía de Pedro Moral.