“No hay respeto por los diseñadores de vestuario”

La diseñadora de vestuario estadounidense Deborah Nadoolman Landis, nominada al Óscar por su trabajo en la película Coming to America (1988), se encuentra en el país dando charlas sobre el rol de las mujeres en el cine y reveló a La República que lo más difícil en su profesión es la falta de tiempo y dinero. “Las personas en general piensan que es un trabajo fácil, que los diseñadores solo vamos de compras cuando en realidad analizamos el guion de la película y conversamos con el director sobre los personajes porque los creamos. Pero como no se respeta la profesión, es difícil que se obtenga tiempo y probablemente no recibimos los recursos financieros que requerimos y eso afecta la calidad del producto”.

Para Landis, que ha trabajado en grandes filmes como Los cazadores del arca perdida, su lucha es diferente: “Porque como estamos en una profesión tradicionalmente de mujeres, nos tratan como si fuéramos la empleada de servicio. El que haya mujeres en altos rangos en la industria no significa que nos vayan a pagar más, porque de por sí la profesión del diseñador tiene un bajo rango, sin importar si son mujeres u hombres”. ❖