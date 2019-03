Lenny Kravitz: ¿Quién dijo que el rock había muerto?

11:30 pm. Los excelentes músicos que Lenny Kravitz lleva consigo en esta su gira mundial ‘Raise vibration’ se han retirado del escenario dejando una magnífica impresión. Empiezas la larga caminata hacia la puerta 4 del Hipódromo de Monterrico y los comentarios de aprobación del concierto no dejan de invadirte, pero también los ecos de los hechos anecdóticos, sobre todo el del cierre, cuando Leonard Albert permitió que una fan se tome un selfie con él (las cámaras habían dejado ver antes que esa muchacha estaba en primera fila con un cartel que gritaba que había soñado con esa foto, y que había sido ignorada por el músico cuando este recorrió la valla que lo separaba de la multitud. Luego sería recompensada). “Quien como ella… Encima se ganó con beso”, diría una joven con inocultable envidia.

Sigues avanzando, llegas al clásico túnel, y te topas con el flautista que siempre está ahí tocando el tema más popular del artista que se acaba de presentar. Esta vez suena ‘Again’, y no puedes evitar dejarle una moneda y tararear la canción elegida por Kravitz para cerrar la parte formal de su recital. No fue casual. Con ella, él aprovechó para prometer a sus seguidores que los volvería a ver, otra vez.

El público le agradeció el gesto coreando su nombre hasta provocar su retorno al escenario, y aceptando participar con él en un prolongado juego coral que, sin llegar a ser el ‘eeeooo’ de Freddy Mercury, generó que esta sea la parte más emotiva del show, aunque no la más frenética, pues esta había sido reservada para el final final, cuando el esperadísimo reef de ‘Are yo gonna go my way’ desató la histeria colectiva de quienes llenaron las instalaciones del recinto acondicionado para este espectáculo.

Ya estás en la combi pirata que por cinco soles te llevará por todo Javier Prado, y alguien al fondo empieza a revisar las grabaciones hechas con su celular. Por alguna razón, este fan de Lenny Kravitz ha privilegiado ‘I belong to you’ y sube el volumen cuando la reproduce. No necesito voltear a verlo para saber que era uno de los que habían pagado su entrada para oír los clásicos del músico neoyorkino, y menos para confirmar que había salido satisfecho. Como puede entreverse de lo ya mencionado, no faltó ni uno de los temas que aún resuenan en radio Oxígeno o en Mágica. De hecho, el show arranca con ‘Fly away’ e incluye el ‘It ain’t over ‘til it’s over’, y también, cómo no, el ‘American woman’.

A propósito de este cover del clasicazo de The Guess Who, con él Kravitz demostró una de las razones de su vigencia: la inobjetable selección de músicos que hace para que lo acompañen en sus discos y en sus presentaciones. Fue aquí cuando empezó a lucirse, por ejemplo, una sólida formación de vientos que reforzó la imagen que tiene Lenny de músico atrapado en lo mejor del sonido resultante de la influencia afro en el rock ‘n roll y el reggae. Por eso, resultó tan natural la transición que en esta parte hizo hacia el ‘Get up, stand up’, el cover de The Wailers que le permitió corear “don’t give up the fight” y, sobre todo, al final de la canción, cuando ya la música se había ido el “¡Stand up for your rights!”.

Una de la madrugada. Ya estás en casa, pero el sueño se ha ido. Te conectas a YouTube porque sabes que ya habrá ahí videos del concierto. Le das click. Entonces ves al detalle la perfomance de Lenny Kravitz, esa que hace evocar a James Brown, Prince y Michael Jackson; sus contorneos lascivos para un sector del público y sus ataques con la guitarra y la voz para el otro; el talento de Gail Ann Dorsey en el bajo, Frankin Vanderbilt Jr. en la batería y Craig Ross en la guitarra. Entonces reparas que si alguien pagó por ver a Kravitz en la ejecución de ese instrumento, verlo tocar junto a Ross, otro músico que parece atrapado en lo mejor de los 60’s y 70s’, ya fue una inmejorable yapa. ¿Quién dijo que el rock había muerto, ah?

“Raise Vibration” es el nombre de la gira de Lenny Kravitz, además también es el nombre de su nuevo disco, uno que publicó el 2018 tras cuatro años de ausencia en los estudios. De ellos, se ratifica la continuidad de su propuesta, el miércoles se escuchó ‘It’s enough’ y ‘Low’, este último un claro y manifiesto tributo a Michael Jackson, pese a la actual controversia. El músico ha prometido regresar pronto a difundir solo este material.