Sheyla Roja prohíbe a Pedro Moral hablar de ella en 'EVDLV' [VIDEO]

Sheyla Rojas se ha mostrado sumamente mortificada al ver la promoción de su expareja Pedro Moral en 'El valor de la verdad'. La conductora de 'Estás en todas' ha tomado acciones legales para evitar que el empresario evite mencionarla en el polémico sillón rojo.

La modelo envió una carta notarial al programa para señalar que no autoriza la difusión o emisión de cualquier comentario de su exnovio ligado a ella o que involucre a su familia.

Sheyla Rojas se acogió al derecho de la intimidad, honor, imagen y reputación para evitar cualquier tipo de emisión que pueda afectarla. Ella se escuda en ser un personaje público que mantiene una carrera intachable en televisión.

"Uy, Sheyla Rojas envía carta notarial a 'El valor de la verdad' para que no saquen el programa de su ex Pedro Moral. ¿Qué pasará?, ¿Tendrá miedo de lo que cuente su ex?", se lee el tuit que emitió una usuaria identificada como Alexandra Ramirez Mu.

Luego de ello, Beto Ortiz utilizó su perfil de Twitter para responder a la medida tomada por Sheyla Rojas.

"Lo mismo hizo-hace 5 años- el 'Loco' Vargas cuando promocionamos 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano", manifestó Beto Ortiz en la red social antes citada.

No obstante, el letrado que se encarga de la defensa de la conductora de 'Estás en todas' señaló que procederán con un recurso constitucional: "El día de mañana vamos a interponer un hábeas data contra Latina, para que se evite cualquier difusión de su imagen".

Pedro Moral decide contar su verdad en el programa de Beto Ortiz dos semanas después que Sheyla Rojas hiciera pública su ruptura amorosa con el empresario. Además, la expareja de la conductora estuvo en boca de todos luego de ser captado besando a Doménica Delgado.

Promoción de Pedro Moral en 'El valor de la verdad'

