Alondra Garcia Miró revela detalles de cómo es su relación con 'Doña Peta'

Alondra García Miró y Paolo Guerrero se han visto involucrados en un fuerte rumor que asegura una posible reconciliación. Sin embargo, ambos han decidido no tocar el tema hasta el momento.

Pero la modelo reveló detalles sobre su relación con 'Doña Peta', madre de Paolo Guerrero, con quien según ella no ha perdido el contacto en estos últimos dos años y sería una relación cercana puesto que la acompañó durante el velorio y entierro de su nieto.

Alondra García Miró brindó una entrevista para la Revista Cosas, además de ser imagen de su portada. "Es una amistad y de cariño real, cariño de corazón" inició la ex pareja de Paolo Guerrero.

Luego detalló: "Hemos tenido una relación durante dos años en la que hemos formado un bonito vínculo".

Respecto a las críticas de su cercanía con 'Doña Peta', a pesar de no tener un vinculo confirmado con el seleccionado, aclaró: "¿Por qué cortarlo, ella me llama y me cuenta cosas; yo igual con ella. ¿Por qué perder eso?".

Además aseguró que estuvo dudosa en asistir al velorio y acompañarla pues temía que la prensa saque provecho del momento.

Pero como se sabe la modelo llegó a ir al fin al cabo, ella declaró que espera que las personas que quiere como 'Doña Peta', también la acompañen en una situación similar.

Alondra García Miró aparece como portada de la Revista Cosas

Hace poco la modelo causó polémica entre los comentarios de sus seguidores quienes sospecharon un posible embarazo debido a una imagen posteada en su cuenta de Instagram, donde se observa un pequeño bulto en su vientre.