Pedro Moral llora en EVDLV al confesar la razón del fin con Sheyla Rojas

Sheyla Rojas y Pedro Moral era una de las parejas que demostraba tener firmeza en su romance, pese a críticas de distintos tipos ambos parecían tener claro que deberían estar juntos en un futuro, incluso tuvieron planes de matrimonio y ya estaban en los preparativos, pues se tenía previsto llevar a cabo en el mes de mayo de este año.

Sin embargo, hace unas semanas, la conductora de 'Estás en todas' reveló, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, que su romance con el empresario llegó a su fin, y con ello la cancelación de la boda. Una noticia que llegó a impactar a distintas figuras de la televisión y a sus seguidores, pues la mayoría estaba seguro que vería a la pareja en el altar.

Se generó distintas especulaciones de cuáles habrían sido los motivos por las cuales Sheyla Rojas y Pedro Moral decidieron terminar, y se rumoreó que uno de los factores puedo haber sido de que la ex integrante de 'Esto es guerra' se enterara que su entonces futuro esposo no era el gran empresario como ella y todos creían, según informó el programa 'Magaly TV, la firme' tras realizar algunas investigaciones en las que descubrieron que él no tendría ninguna propiedad a su nombre.

Y hace unos días, 'Válgame Dios' mostró un video donde Pedro Moral está besando de manera apasionada a su ex pareja, Doménica Delgado, a unas semanas de haber finalizado su romance con la conductora de 'Estás en todas'. Imágenes que también se prestó a muchas especulaciones con respecto al amor que habría sentido o no por la popular 'Shey shey'.

Para dejar en claro algunas temas, Pedro Moral se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y de las 21 preguntas que tendrá que responder, una es referido al aspecto económico. "Te dejó Sheyla Rojas porque no eres millonario?", "Quería Sheyla una boda de 170 mil dólares", "Amas a Sheyla Rojas", son algunas de las interrogantes que el programa de Beto Ortiz le hizo a la ex pareja de la conductora de televisión.

Sheyla Rojas: Pedro Moral se confiesa en 'El valor de la verdad'

Sheyla Rojas: Pedro Moral fue captado besando a su ex pareja, Doménica Delgado, semanas después de haber terminado su relación con la conductora de 'Estás en todas'.

Sheyla Rojas le dijo adiós a Perú

Luego del ampay difundido por 'Válgame Dios' y 'Magaly Tv, la firme', donde Pedro Moral y Doménica Delgado son captados en una comprometedora situación, la conductora de 'Estás en todas' viajó a Estados Unidos junto a su hijo, con la intención de alejarse de la carga mediática.

Según se pudo ver en los Instagram Stories de Sheyla Rojas, ella se encuentra en Filadelfia desde la madrugada del pasado martes 26 de marzo.