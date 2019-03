Amigo de Nicola Porcella a Miss Trujillo: "A un violador lo tienen que matar, así de simple"

Hace fuerte acusación. Nicola Porcella continua en el ojo de la tormenta tras rendir su manifestación en la comisaria de Mala por los hechos ocurridos en la llamada 'fiesta del terror'. El exchico reality reapareció en televisión nacional junto a su amigo Faruk Guillén para desmentir las declaraciones brindadas por la Miss Trujillo, Claudia Meza, quien indicó que habría sido drogada en contra de su voluntad.

Ahora, Faruk Guillén rompió su silencio y, a través del programa 'Válgame Dios', se defendió de las acusaciones que pesan en su contra por lo sucedido en la llamada 'fiesta del terror' en Asia.

"Para mí a un violador lo tienen que matar, así de simple (...) a un violador lo tienen que matar. Yo voy a demostrar en fiscalía con mi testimonio, hablarán los testigos de cómo sucedieron las cosas (...) Si vieron algo raro, o todo lo demás, porque cómo pruebas que no ha habido nada de lo que han dicho, es su palabra contra la mía", se le oye decir al amigo de Nicola Porcella en las primeras declaraciones con el programa 'Válgame Dios'.

El empresario asegura que Claudia Meza nunca pasó por los exámenes del médico legista, pese a que la modelo aseveró que ella está contando su verdad y que le fue difícil tomar la decisión de denunciar los hechos ocurridos el pasado 26 de enero en Asia.

"No ha querido pasar por el médico legista la chica. Dime a mí qué pruebas tiene la chica contra lo que está diciendo. Ella tiene que demostrarlo de una u otra manera. Tiene que tener alguna prueba más que su palabra, o me creen a mí o le creen a ella, creámosle a la chica", acotó el amigo de Nicola Porcella.

En su defensa, Claudia Meza explicó que ella asistió hasta la dependencia policial para ampliar su manifestación: "Estoy aclarando que yo no he cambiado mi versión, yo he ampliado mi denuncia y más es eso, yo no voy a salir a que mi denuncia sea un show".

Hasta la fecha la denuncia sigue en proceso sobre los polémicos acontecimientos desarrollados en la denominada 'fiesta del terror', donde estuvieron féminas que habrían sido drogadas en contra de su voluntad.

Como se recuerda, Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido incitadas a beber uno de los tragos que contenía drogas durante una celebración realizada el 26 de enero de este año, donde también estuvo Nicola Porcella y el dueño de la casa de playa, Faruk Guillén.

Amigo de Nicola Porcella se defiende de Claudia Meza, Miss Trujillo

