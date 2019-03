Yaco Eskenazi se desnuda en Mi mamá cocina mejor que la tuya

Yaco Eskenazi se mostró atrevido y sexy al recrear una escena de amor junto a la chef Muriel Mongrut. Ambos escenificaron una de las más recordadas escenas de Ghost: La sombra del amor, filme que fue protagonizado por Demi Moore y el desaparecido actor Patrick Swayze.

El divertido sketch en el que incluso Yaco se desnuda y muestra su torso desnudo forma parte de la próxima edición del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya que Eskenazi conduce al lado de Ethel Pozo y en el que también participa Mongrut como jurado.

"Tengo una relación muy graciosa con Muriel, tenemos correa para bromearnos, los dos somos de calle, entendemos el código de 'vacilarnos'", mencionó Yaco. "Muriel me aguanta mis bromas y yo tengo que aguantar las de ella, que me quiere sacar del programa desde la primera temporada, y ahora dice que soy mucho lote para Natalie y, bueno, en eso sí tengo que darle la razón. Natalie es mucho mueble para mi sala, pero así es, la suerte del feo el bonito la desea", acotó.

Por su parte Muriel bromeó con el desnudo de Yaco. "La verdad, he tenido mejores momentos, no me emociona estar con Yaco ni con Coto (Hernández) ni con nadie, porque músculo tiene cualquiera", aseguró entre risas.

Y ya un poco más seria, la abogada y chef comentó. "No estábamos nerviosos durante la grabación de este sketch, para nada, Yaco y yo nos tenemos mucha confianza y nos llevamos muy bien porque ambos somos de barrio. ¿Qué dirá Natalie? No tiene por qué ponerse celosa, además, ella es un 'mujerón' por todos sus lados, física e intelectualmente, es admirable en todo sentido. Yaco es el afortunado, él es el feo que se ganó con tremendo 'mujerón', y si algún día se porta mal, ya sabe, le mandamos la moto".