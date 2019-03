Cardi B explica por qué drogaba y robaba a los hombres [VIDEO]

La rapera Cardi B ha causado revuelo entre sus fanáticos, luego que resurgiera un video de hace tres años, en el que revelaba que drogaba y robaba hombres.

"¿Quieres follar conmigo? Sí, sí, sí, vamos a volver a ese hotel' y entonces lo drogaba y le robaba. Así es como lo hacía", se le escucha decir a la intérprete de 'I like it' en el clip.

A raíz de este polémico video, la intérprete decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram para explicar por qué recurría a tales acciones. "Estoy viendo en redes sociales que un vídeo de una vida que tuve hace tres años ha vuelto a saltar. Una vida donde hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero necesarias para sobrevivir", expresó incialmente.

Luego, aclaró que siempre ha sido sincera al hablar acerca de su pasado. "Nunca he dicho que fuera perfecta o que viniera de un mundo de perfecto con un pasado perfecto. Siempre he contado la verdad sobre mis propias mierdas",indicó.

Sin embargo, la artista de Hip hop aseguró no estar orgullosa de lo que tuvo que hacer para mantenerse con vida. "Nunca he glorificado cosas que hice en esa vida, nunca he sacado ese tipo de cosas en mi música porque no estoy orgullosa de ello y creo que es mi responsabilidad no glorificarlas", refirió.

Finalmente, sostuvo que "Todo lo que puedo hacer ahora es ser mejor, por mí misma, por mi familia y por mi futuro".

Cardi B cuenta cómo drogaba y robaba a los hombres