Lady Gaga: de los rumores sobre su sexualidad a ser una reconocida artista

Lady Gaga cumple hoy, jueves 28 de marzo, 33 años. La cantante inició su carrera musical en el 2004 en medio de varios escándalos y rumores acerca de su sexualidad. En ese entonces, se decía que Stefani Joanne, su verdadero nombre, era una persona soberbia y superficial. Las fotos que hoy publica en Instagram ofendían a varios la década anterior.

A muchos les parecía extraño que la artista usara atuendos extravagantes, o apareciera semidesnuda en el escenario. Se comentaba que Lady Gaga era hermafrodita y su sexualidad era de lo que más se hablaba, en lugar de su talento.

Han pasado más de 10 años desde que Lady Gaga apareció en la industria de la música para ganarse un lugar como un importante referente musical. Demostró que no hace canciones “solo para bailar”. Ha compuesto grandes temas y lo ha demostrado no solo con los Premios Grammy que ha ganado durante toda su trayectoria, sino también con un Oscar.

Lady Gaga en los MTV Video Music Awards.

Fue muy criticada por su forma de ser, por la poca ropa que usaba o los extraños vestidos en las distintas galas a las que asistía. Se mantuvo fiel a su estilo y a sí misma. Las fotos de su cuenta de Instagram demuestran que ella no cambió su esencia, más bien, Lady Gaga se convirtió en la influencia musical de muchos artistas y sus fanáticos adoran su estilo.

Lady Gaga tiene un aspecto que pocos conoces. Es una filántropa que apoya varias causas humanitarias. Luego del terremoto de Haití en 2010, donó el dinero recaudado durante uno de sus conciertos de ‘The Monster Ball Tour’ para ayudar con la reconstrucción del país.

La fundación Born This Way trata temas como el empoderamiento de la juventud, la confianza en uno mismo y la lucha contra el acoso escolar y bullying. Este es un aspecto de su vida que no suele compartir en Instagram.