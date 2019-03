Thaísa Leal confiesa en Instagram que ha llorado por ¿Paolo Guerrero? [VIDEO]

Paolo Guerrero y Alondra García Miró han estado juntos en los últimas semanas y pese a que todavía no se tiene claro si han regresado como pareja, ha existido rumores de un posible matrimonio. Especulaciones que han formado parte de la noticia de distintos medios de comunicación.

Tras estas especulaciones, Thaísa Leal ha usado su cuenta de Instagram para compartir distintos videos donde se le puede notar con los ojos ligeramente hinchados y, según contó, fue porque ha llorado. Incluso reveló que no tenía planeado mostrarse así como está pero explicó los motivos por las cuales se animó a publicar el audiovisual.

"Hola gente. Yo no iba aparecer aquí tan pronto porque estoy pasando por unos temas complicados. Entonces pensaba en venir aquí solo para subir lo que realmente tenía que subir de divulgaciones porque el trabajo no podemos parar nunca. Por eso también estoy con es cara de quien está con conjuntivitis, pero es porque estuve llorando solo un poquito. En fin, ayer yo estaba pensando una cosas y estaba leyendo sus comentarios en mi último video", se le escucha decir en los dos primeros video del Instagram Stories que compartió la ex pareja de Paolo Guerrero.

"Todavía no respondí pero no respondí pero estaba leyendo. Y creo que cuando pasamos por cosas malas parece que nos olvidamos...ok que nada va a cambiar lo que es malo, que es muy malo. Pero creo que nunca podemos agradecer a las cosas buenas que todavía existen en nuestras vidas. Y una de ellas es si cariño y sus mensajes. Es muy gratificante", añadió en otro clip.

